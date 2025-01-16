الحوثيون يهدّدون بمواصلة هجماتهم على إسرائيل إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هدّد قائد الحوثيين عبد الملك الحوثي الخميس بأنّ الهجمات ستستمر على إسرائيل إذا لم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمفترض أن يبدأ سريانه الأحد.
وقال الحوثي في خطاب طويل "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
ويستهدف الحوثيون كل أسبوع تقريبا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 سفنا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في المياه القريبة من شواطئ اليمن في إطار ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.
وعطلت تلك الهجمات حركة التجارة الدولية وأجبرت بعض السفن على اتخاذ مسار أطول حول جنوب القارة الإفريقية بدلا من عبور قناة السويس، وهو ما أدى إلى رفع أسعار التأمين وتكاليف توصيل الشحنات والوقت المستغرق وأجج مخاوف حدوث موجة جديدة من التضخم العالمي.
وأغرق الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن، منها العاصمة صنعاء، سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ما لا يقل عن 4 بحارة.
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