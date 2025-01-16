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الحوثيون يهدّدون بمواصلة هجماتهم على إسرائيل إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار في غزة

1/16/2025 3:33:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هدّد قائد الحوثيين عبد الملك الحوثي الخميس بأنّ الهجمات ستستمر على إسرائيل إذا لم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمفترض أن يبدأ سريانه الأحد.
وقال الحوثي في خطاب طويل "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
ويستهدف الحوثيون كل أسبوع تقريبا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 سفنا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في المياه القريبة من شواطئ اليمن في إطار ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.
وعطلت تلك الهجمات حركة التجارة الدولية وأجبرت بعض السفن على اتخاذ مسار أطول حول جنوب القارة الإفريقية بدلا من عبور قناة السويس، وهو ما أدى إلى رفع أسعار التأمين وتكاليف توصيل الشحنات والوقت المستغرق وأجج مخاوف حدوث موجة جديدة من التضخم العالمي.
وأغرق الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن، منها العاصمة صنعاء، سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ما لا يقل عن 4 بحارة.

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