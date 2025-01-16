بناء وصيانة مدارس مستحدثة في منطقتي كفرعان وقم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت مديرية التربية
والتعليم للواءي الوسطية والطيبة عن مواصلة استكمال أعمال البناء والصيانة في المدارس المستحدثة في منطقتي كفرعان وقم.
ويأتي ذلك ضمن إطار حرص مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة تواكب احتياجات الطلبة.
وقال مدير تربية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، إن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الهندسية والمعايير الفنية لضمان جاهزية المرافق في الوقت المحدد.
وثمن الخصاونة التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز المشاريع بما يخدم العملية التعليمية، مشددا على أهمية الاستمرار في متابعة التنفيذ بدقة والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في البنية التحتية وتحسين جودة البيئة المدرسية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتطوير التعليم.
MENAFN16012025000208011052ID1109099162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.