بناء وصيانة مدارس مستحدثة في منطقتي كفرعان وقم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة عن مواصلة استكمال أعمال البناء والصيانة في المدارس المستحدثة في منطقتي كفرعان وقم.



ويأتي ذلك ضمن إطار حرص مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة تواكب احتياجات الطلبة.



وقال مدير تربية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، إن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الهندسية والمعايير الفنية لضمان جاهزية المرافق في الوقت المحدد.



وثمن الخصاونة التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز المشاريع بما يخدم العملية التعليمية، مشددا على أهمية الاستمرار في متابعة التنفيذ بدقة والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.



وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في البنية التحتية وتحسين جودة البيئة المدرسية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتطوير التعليم.