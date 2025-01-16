التعلم النشط

(MENAFN
- Al Watan)
يشهد قطاع التعليم
تطورات حديثة تسعى لتطوير القدرات التعليمية بشكل متقدم. تأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية التعليم الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى تعزيز مهارات التفكير الناقد والتعلم الذاتي. هذا التوجه يعتمد على تطوير قدرة الطالب على التحليل العميق، والتفكير الناقد، والبحث عن المعلومات من مصادر متنوعة.
يساعد التفكير الناقد المتعلمين على فهم المعلومات بطريقة فعّالة، ويعزز من قدرتهم على التواصل الفعّال مع الآخرين، ما يُسهل عليهم تبادل الأفكار والاقتراحات. وقد أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التفكير الناقد يعتبر من المهارات الأساسية التي تسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (UNDP, 2022).
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