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التعلم النشط

1/16/2025 3:29:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد قطاع التعليم تطورات حديثة تسعى لتطوير القدرات التعليمية بشكل متقدم. تأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية التعليم الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى تعزيز مهارات التفكير الناقد والتعلم الذاتي. هذا التوجه يعتمد على تطوير قدرة الطالب على التحليل العميق، والتفكير الناقد، والبحث عن المعلومات من مصادر متنوعة.
يساعد التفكير الناقد المتعلمين على فهم المعلومات بطريقة فعّالة، ويعزز من قدرتهم على التواصل الفعّال مع الآخرين، ما يُسهل عليهم تبادل الأفكار والاقتراحات. وقد أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التفكير الناقد يعتبر من المهارات الأساسية التي تسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (UNDP, 2022).

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