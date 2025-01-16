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نفقات مليارية على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

1/16/2025 3:29:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على القوة الحسابية، والبنية الأساسية اللازمة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
يعكس هذا الاتجاه أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الحديث، وكيف أن الشركات تتنافس على تطوير تقنيات متقدمة.
ويوضح تقرير visualcapitalist إجمالي نفقات رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي وتكاليف تشغيل مراكز البيانات لشركات Microsoft وGoogle وMeta وAmazon من يناير إلى أغسطس 2024.
وتشمل نفقات رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي استثمارات لمرة واحدة أو غير متكررة في أصول وبنية أساسية طويلة الأجل، في حين أن تكاليف تشغيل مركز البيانات تشكل نفقات مستمرة لتشغيل وصيانة هذه المراكز على أساس يومي.
تأتي البيانات من شركة New Street Research عبر JP Morgan، ويتم تحديثها اعتبارًا من أغسطس 2024.
الأرقام المذكورة تأتي بالمليارات، وتشمل تكاليف التشغيل نفقات التشغيل النقدية والبرمجيات والاستهلاك والكهرباء.
تدريب النماذج يلتهم التكاليف
تتصدر شركة مايكروسوفت Microsoft حاليًا مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى من حيث إجمالي تكاليف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تنفق ما مجموعه 46 مليار دولار على النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل اعتبارًا من أغسطس 2024. وتشمل نفقات مايكروسوفت 20 مليار دولار لوحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى، و20 مليار دولار للإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس استثماراتها الكبيرة في هذا المجال.
تأتي شركة ميتا Meta في المرتبة الثانية، حيث تنفق 23 مليار دولار، تتوزع بين 11 مليار دولار لوحدات معالجة الرسوميات، و12 مليار دولار للإنفاق الآخر.
أما قوقل Google، فتخصص 29 مليار دولار، بينما تنفق Amazon أمازون 16 مليار دولار.
تمتلك شركة مايكروسوفت حاليًا أكبر عدد من مراكز البيانات بواقع 300 مركز، تليها شركة أمازون بنحو 215 مركزًا.
ومع ذلك، فإن الاختلافات في الحجم والقدرة تعني أن عدد المرافق لا يعكس دائمًا إجمالي قوة الحوسبة.
شراكات إستراتيجية
في سبتمبر، كشفت مايكروسوفت وبلاك روك BlackRock عن خطة بقيمة 100 مليار دولار من خلال شراكة الاستثمار في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIIP) لتطوير مراكز بيانات تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة لدعمها.
تكاليف التدريب
أصبحت تكلفة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيس باهظة بشكل متزايد، حيث يتطلب مجموعات كبيرة من البيانات، وحسابات معقدة، وموارد حسابية كبيرة، وغالبًا ما ينطوي على وحدات معالجة رسومية قوية واستهلاك كبير للطاقة.
يذكر أن كلًا من قوقل وأمازون تنفقان حاليًا أكثر من ضعف الوقت على تدريب نماذجها مقارنة بتشغيلها لعملائها النهائيين (الاستدلال).
نفقات رأس المال وتكاليف تشغيل مراكز البيانات
مايكروسوفت
Microsoft
ـ وحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى: 20 مليار دولار
ـ الإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي: 20 مليار دولار
ـ إجمالي رأس المال الاستثماري: 40 مليار دولار
ـ التدريب والبحث والتطوير: 3 مليارات دولار
ـ الاستدلال: 3 مليارات دولار
* إجمالي تكاليف العملية: 6 مليارات دولار
ميتا
Meta
ـ وحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى: 11 مليار دولار
ـ الإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي: 12 مليار دولار
ـ إجمالي رأس المال الاستثماري: 23 مليار دولار
ـ التدريب والبحث والتطوير: 2 مليار دولار
ـ الاستدلال: 2 مليار دولار
* إجمالي تكاليف العملية: 4 مليارات دولار
قوقل
Google
ـ وحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى: 14 مليار دولار
ـ الإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي: 15 مليار دولار
ـ إجمالي رأس المال الاستثماري: 29 مليار دولار
ـ التدريب والبحث والتطوير: 3 مليارات دولار
ـ الاستدلال: 1 مليار دولار
* إجمالي تكاليف العملية: 4 مليارات دولار
أمازون
Amazon
ـ وحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى: 8 مليارات دولار
ـ الإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي: 8 مليارات دولار
ـ إجمالي رأس المال الاستثماري: 16 مليار دولار
ـ التدريب والبحث والتطوير: 2 مليار دولار
ـ الاستدلال: 1 مليار دولار
* إجمالي تكاليف العملية: 3 مليارات دولار

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