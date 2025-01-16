نفقات مليارية على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan)
تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على القوة الحسابية، والبنية الأساسية اللازمة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
يعكس هذا الاتجاه أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الحديث، وكيف أن الشركات تتنافس على تطوير تقنيات متقدمة.
ويوضح تقرير visualcapitalist إجمالي نفقات رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي وتكاليف تشغيل مراكز البيانات لشركات Microsoft وGoogle وMeta وAmazon من يناير إلى أغسطس 2024.
وتشمل نفقات رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي استثمارات لمرة واحدة أو غير متكررة في أصول وبنية أساسية طويلة الأجل، في حين أن تكاليف تشغيل مركز البيانات تشكل نفقات مستمرة لتشغيل وصيانة هذه المراكز على أساس يومي.
تأتي البيانات من شركة New Street Research عبر JP Morgan، ويتم تحديثها اعتبارًا من أغسطس 2024.
الأرقام المذكورة تأتي بالمليارات، وتشمل تكاليف التشغيل نفقات التشغيل النقدية والبرمجيات والاستهلاك والكهرباء.
تدريب النماذج يلتهم التكاليف
تتصدر شركة مايكروسوفت Microsoft حاليًا مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى من حيث إجمالي تكاليف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تنفق ما مجموعه 46 مليار دولار على النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل اعتبارًا من أغسطس 2024. وتشمل نفقات مايكروسوفت 20 مليار دولار لوحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى، و20 مليار دولار للإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس استثماراتها الكبيرة في هذا المجال.
تأتي شركة ميتا Meta في المرتبة الثانية، حيث تنفق 23 مليار دولار، تتوزع بين 11 مليار دولار لوحدات معالجة الرسوميات، و12 مليار دولار للإنفاق الآخر.
أما قوقل Google، فتخصص 29 مليار دولار، بينما تنفق Amazon أمازون 16 مليار دولار.
تمتلك شركة مايكروسوفت حاليًا أكبر عدد من مراكز البيانات بواقع 300 مركز، تليها شركة أمازون بنحو 215 مركزًا.
ومع ذلك، فإن الاختلافات في الحجم والقدرة تعني أن عدد المرافق لا يعكس دائمًا إجمالي قوة الحوسبة.
شراكات إستراتيجية
في سبتمبر، كشفت مايكروسوفت وبلاك روك BlackRock عن خطة بقيمة 100 مليار دولار من خلال شراكة الاستثمار في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIIP) لتطوير مراكز بيانات تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة لدعمها.
تكاليف التدريب
أصبحت تكلفة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيس باهظة بشكل متزايد، حيث يتطلب مجموعات كبيرة من البيانات، وحسابات معقدة، وموارد حسابية كبيرة، وغالبًا ما ينطوي على وحدات معالجة رسومية قوية واستهلاك كبير للطاقة.
يذكر أن كلًا من قوقل وأمازون تنفقان حاليًا أكثر من ضعف الوقت على تدريب نماذجها مقارنة بتشغيلها لعملائها النهائيين (الاستدلال).
نفقات رأس المال وتكاليف تشغيل مراكز البيانات
مايكروسوفت
Microsoft
ـ وحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى: 20 مليار دولار
ـ الإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي: 20 مليار دولار
ـ إجمالي رأس المال الاستثماري: 40 مليار دولار
ـ التدريب والبحث والتطوير: 3 مليارات دولار
ـ الاستدلال: 3 مليارات دولار
* إجمالي تكاليف العملية: 6 مليارات دولار
ميتا
Meta
ـ وحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى: 11 مليار دولار
ـ الإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي: 12 مليار دولار
ـ إجمالي رأس المال الاستثماري: 23 مليار دولار
ـ التدريب والبحث والتطوير: 2 مليار دولار
ـ الاستدلال: 2 مليار دولار
* إجمالي تكاليف العملية: 4 مليارات دولار
قوقل
Google
ـ وحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى: 14 مليار دولار
ـ الإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي: 15 مليار دولار
ـ إجمالي رأس المال الاستثماري: 29 مليار دولار
ـ التدريب والبحث والتطوير: 3 مليارات دولار
ـ الاستدلال: 1 مليار دولار
* إجمالي تكاليف العملية: 4 مليارات دولار
أمازون
Amazon
ـ وحدات معالجة الرسوميات والرقائق الأخرى: 8 مليارات دولار
ـ الإنفاق الآخر على الذكاء الاصطناعي: 8 مليارات دولار
ـ إجمالي رأس المال الاستثماري: 16 مليار دولار
ـ التدريب والبحث والتطوير: 2 مليار دولار
ـ الاستدلال: 1 مليار دولار
* إجمالي تكاليف العملية: 3 مليارات دولار
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