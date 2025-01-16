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عيوب حرجة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية

1/16/2025 3:29:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر الذكاء الاصطناعي وعدا ملحوظا في مجال الرعاية الصحية بدءًا من قراءة الأشعة السينية حتى اقتراح خطط العلاج. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتحدث إلى المرضى وتشخيص حالتهم بدقة من خلال المحادثة، وهو حجر الزاوية في الممارسة الطبية، فإن الذكاء الاصطناعي لا يزال يعاني قيودا كبيرة، وذلك وفقًا لبحث جديد من كلية الطب بجامعتي هارفارد وستانفورد.
إطار CRAFT-MD
نُشرت الدراسة في مجلة Nature Medicine، وتقدم إطارًا مبتكرًا لاختبار يُسمى CRAFT-MD (إطار تقييم التفكير والمحادثة للاختبار في الطب)، لتقييم مدى أداء نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) في تفاعلات المحاكاة بين الطبيب والمريض.
ومع لجوء المرضى بشكل متزايد إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، لتفسير الأعراض ونتائج الاختبارات الطبية، يصبح فهم قدرات هذه الأنظمة في العالم الحقيقي أمرًا بالغ الأهمية.
مفارقة الأداء
يوضح براناف راجبوركار، المؤلف الرئيس للدراسة الأستاذ المساعد في المعلوماتية الطبية الحيوية بكلية الطب في جامعة هارفارد: ((يكشف عملنا عن مفارقة مذهلة. في حين تتفوق نماذج الذكاء الاصطناعي هذه في امتحانات المجلس الطبي، فإنها تكافح مع التبادل الأساسي لزيارة الطبيب)).
ويضيف: ((الطبيعة الديناميكية للمحادثات الطبية - الحاجة إلى طرح الأسئلة الصحيحة في الوقت المناسب، وتجميع المعلومات المتناثرة، والتفكير من خلال الأعراض - تشكل تحديات فريدة تتجاوز بكثير الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد)).
تقييم الأداء
قيّم فريق البحث، بقيادة المؤلفين الرئيسيين راجبوركار وروكسانا دانيشجو من جامعة ستانفورد، 4 نماذج بارزة للذكاء الاصطناعي عبر 2000 حالة طبية تغطي 12 تخصصًا. تعتمد طرق التقييم الحالية عادةً على أسئلة الاختبار الطبي المتعددة الخيارات، التي تقدم المعلومات بتنسيق منظم. مع ذلك، تشير المؤلفة المشاركة في الدراسة شريا جوهري إلى أن ((هذه العملية في العالم الحقيقي أكثر فوضوية)).
نتائج الاختبارات
كشفت الاختبارات التي أجريت من خلال CRAFT-MD عن اختلافات صارخة في الأداء بين التقييمات التقليدية والسيناريوهات الأكثر واقعية. ففي أسئلة الاختيار من متعدد (MCQs) المكونة من 4 خيارات، انخفضت دقة التشخيص في GPT-4 من 82% عند قراءة ملخصات الحالات المعدة إلى 63% عند جمع المعلومات من خلال الحوار.
ةأصبح هذا الانخفاض أكثر وضوحًا في السيناريوهات المفتوحة دون خيارات الاختيار من متعدد، حيث انخفضت الدقة إلى 49% مع الملخصات المكتوبة و26% خلال المقابلات المحاكاة للمرضى.
صعوبات جمع المعلومات
أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي صعوبة خاصة في تجميع المعلومات من تبادلات المحادثات المتعددة. وشملت المشاكل الشائعة فقدان التفاصيل المهمة في أثناء أخذ تاريخ المريض، والفشل في طرح أسئلة المتابعة المناسبة، والنضال من أجل دمج أنواع مختلفة من المعلومات، مثل الجمع بين البيانات المرئية من الصور الطبية والأعراض التي يبلغ عنها المريض.
كفاءة CRAFT-MD
تسلط كفاءة CRAFT-MD الضوء على ميزة أخرى للإطار، فهو قادر على معالجة 10 آلاف محادثة في غضون 48 - 72 ساعة، بالإضافة إلى 15 - 16 ساعة من التقييم من قِبل الخبراء، بينما تتطلب التقييمات التقليدية القائمة على البشر توظيفًا مكثفًا ونحو 500 ساعة لمحاكاة المرضى و650 ساعة للتقييمات من قِبل الخبراء.
توصيات الباحثين
يقول دانشجو، الأستاذ المساعد في علوم البيانات الطبية الحيوية والأمراض الجلدية بجامعة ستانفورد: ((بصفتي عالمًا طبيًا، فأنا مهتم بنماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تعزيز الممارسة السريرية بشكل فعال وأخلاقي)).
ويضيف: ((يخلق CRAFT-MD إطارًا يعكس بشكل أوثق التفاعلات في العالم الحقيقي، وبالتالي يساعد في دفع المجال إلى الأمام عندما يتعلق الأمر باختبار أداء نموذج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية)).
توصيات للتطوير
بناءً على هذه النتائج، قدم الباحثون توصيات شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه. وتشمل هذه التوصيات إنشاء نماذج قادرة على التعامل مع المحادثات غير المنظمة، وتحسين تكامل أنواع البيانات المختلفة (النصوص والصور والقياسات السريرية)، والقدرة على تفسير إشارات الاتصال غير اللفظية.
كما أكدوا أهمية الجمع بين التقييم القائم على الذكاء الاصطناعي وتقييم الخبراء البشريين، لضمان الاختبار الشامل، مع تجنب التعرض المبكر للمرضى الحقيقيين لأنظمة غير موثوقة.
وتوضح الدراسة أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي واعد في مجال الرعاية الصحية، فإن الأنظمة الحالية تتطلب تقدما كبيرا قبل أن تتمكن من الانخراط بشكل موثوق في الطبيعة المعقدة والديناميكية للتفاعلات الحقيقية بين الطبيب والمريض.
وفي الوقت الحالي، قد تكون هذه الأدوات بمثابة مكملات للخبرة الطبية البشرية، وليست بدائل لها.
المنهجية
ابتكر الباحثون نظام اختبار متطورًا، حيث عمل أحد نماذج الذكاء الاصطناعي كمريض (يقدم معلومات بناءً على حالات طبية حقيقية)، بينما لعب نموذج آخر من الذكاء الاصطناعي دور الطبيب (يطرح الأسئلة ويقوم بالتشخيص).
وقد راجع الخبراء الطبيون هذه التفاعلات، لضمان الجودة والدقة.
شملت الدراسة 2000 حالة من مختلف التخصصات الطبية، واختبرت تنسيقات متعددة: ملخصات الحالات المكتوبة التقليدية، والمحادثات ذهابًا وإيابًا، وتشخيصات بسؤال واحد، ومحادثات موجزة. كما اختبروا سيناريوهات مع خيارات متعددة للتشخيص ودونها.
نتائج
كانت النتيجة الرئيسة هي أن أداء الذكاء الاصطناعي انخفض بشكل ملحوظ عند الانتقال من الملخصات المكتوبة إلى التشخيص بالمحادثة. ومع خيارات الاختيار من متعدد، انخفضت الدقة من 82% إلى 63% في GPT-4. ودون خيارات الاختيار من متعدد، انخفضت الدقة بشكل أكثر دراماتيكية إلى 26% للتشخيص بالمحادثة. كما عانى الذكاء الاصطناعي عند تلخيص المعلومات من تبادلات متعددة ومعرفة متى يتوقف عن جمع المعلومات.
القيود
استخدمت الدراسة في المقام الأول تفاعلات المرضى المحاكاة بدلا من المرضى الحقيقيين، وهو ما قد لا يعكس تمامًا تعقيد اللقاءات السريرية الفعلية. كما ركز البحث بشكل أساسي على دقة التشخيص بدلا من الجوانب المهمة الأخرى للرعاية الطبية، مثل طريقة التعامل مع المريض أو الدعم العاطفي. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الدراسة الذكاء الاصطناعي لمحاكاة استجابات المرضى، وهو ما قد لا يعكس تمامًا كيفية تواصل المرضى الحقيقيين.
الخلاصة
ـ نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية ليست جاهزة بعد للتفاعل المستقل مع المرضى
ـ الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر فعالية في استخدامه كأداة داعمة للأطباء البشريين وليس كبديل
ـ من المهم تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التعامل بشكل أفضل مع المحادثات الديناميكية وتوليف المعلومات

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