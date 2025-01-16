مذكرة تفاهم بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إسناد المستقبل للمقاولات لدعم خدمات الحجاج والمعتمرين

(MENAFN
- Al Watan)
في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وقّعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إسناد المستقبل للمقاولات مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين الجانبين.
جاء توقيع المذكرة خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025، بحضور ممثلين من الطرفين. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وخدمات الحجاج والمعتمرين.
وتركز مذكرة التفاهم على عدة مجالات، أبرزها: تطوير الرعاية الصحية المقدمة لبعثات الحج، وتبادل الخبرات الصحية بين الجانبين، وتنظيم برامج تدريبية للكوادر الطبية المشاركة في موسم الحج، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تدعم الاستدامة والابتكار في الخدمات المقدمة للحجاج.
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