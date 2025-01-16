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مذكرة تفاهم بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إسناد المستقبل للمقاولات لدعم خدمات الحجاج والمعتمرين

1/16/2025 3:29:08 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وقّعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إسناد المستقبل للمقاولات مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين الجانبين.

جاء توقيع المذكرة خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025، بحضور ممثلين من الطرفين. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وخدمات الحجاج والمعتمرين.

وتركز مذكرة التفاهم على عدة مجالات، أبرزها: تطوير الرعاية الصحية المقدمة لبعثات الحج، وتبادل الخبرات الصحية بين الجانبين، وتنظيم برامج تدريبية للكوادر الطبية المشاركة في موسم الحج، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تدعم الاستدامة والابتكار في الخدمات المقدمة للحجاج.

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