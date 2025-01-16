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((النقابفوبيا)) وعدم مصافحة النساء والعالم الأعور!

1/16/2025 3:29:07 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)النقاب حرية، وحق من حقوق الإنسان التي يجب أن يحترمها العالم. العالم الذي سكت عن ظاهرة الكلاب البشرية و10 آلاف فرد يمارسونها في بريطانيا فقط، والذي شرعن المثلية، ورضي بمشروعات الإلحاد، ورخّص للإباحية وشركاتها، وصنع أسلحة الدمار الشامل، وغضّ الطرف عن كل ما يهدد السلم والغذاء والمبادئ والإنسانية من العالم الأول وحتى العالم الثالث.
(2)
برلين تمنع امرأة مسلمة من قيادة السيارة وهي ترتدي النقاب، وسويسرا تطبق قرار منع لبس النقاب في الأماكن العامة، وروسيا تناقش مشروع قرار طرحه النائب ميخائيل ماتفييف، وينص على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وعواصم أخرى تناقش، وأوروبا ترتجف، وتعلن عن مخاوف لا مبرر لها.
(3)
صحيفة بيلد اليومية الألمانية وصفت عدم مصافحة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بـ((الفضيحة))، دون النظر والاحترام لمعتقداته الدينية، هذا الرفض أحدث ردود أفعال واسعة مبالغ فيها عالميًا، في تعامٍ عن احترام حق الإنسان في اتخاذ قراراته وخياراته، وهذه ازدواجية معايير بغيضة!
(4)
النقاب قطعة قماش تفضّل بها المرأة تغطية وجهها، لعدة أسباب، تأتي المعتقدات الدينية في رأس قائمتها، ثم أن الحفاظ على الأمن لا يستلزم كشف الوجه، وتهديد الأمن لا يحتاج لـ((نقاب))، والمصافحة لا تعني - بالضرورة - ((المحبة)) والتقدير، وبالذات في ((السياسة)).
(5)
منع النقاب، يشبه الإكراه عليه، كلاهما تطرف، واعتداء على حقوق الإنسان وخياراته، وتعسفٌ يحض على الكراهية وعدم التعايش، أما المنع فقد فضح حقيقة ((الحرية)) لدى هذا العالم ((الأعور))!

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