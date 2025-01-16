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العلاقة بين علمي السياسة والأحياء قراءة في مفهوم السياسة الحيوية

1/16/2025 3:29:07 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ فترة ليست بقريبة، ارتبط علم السياسة بعلاقة وثيقة مع علم الأحياء؛ فمنهج النظم System Approach في علم السياسة، اشتق من النظرية العامة للنظم General System Theory التي قدمها عالم الأحياء النمساوي ((كارل بيرتالانفي)) Karl Bertalanffy‏ في عشرينيات القرن العشرين. ويرجع الفضل الأول في تطوير نظرية التحليل النظمي وإدخاله حقل العلوم السياسية إلى عالم السياسة الأميركي ((ديفيد إيستون)) David Easton. ومن ثم، نشأ علم بيني سمي بالسياسة الحيويةBio Politics.
انتشر الـBio علم الأحياء أو البيولوجيا في العلوم كافة، فنسمع عن التكنولوجيا الحيوية Biotechnology، والاقتصاد البيولوجي Bioeconomic، والسياسة الحيوية Biopolitics؛ وهو ما يمثل حضوراً كبيراً لها في الحياة الإنسانية، منذ خمسينيات القرن العشرين. ومن ثم، فقد دخل في علم السياسة، ما يطلق عليه مفهوم البيولوجيا السياسية، أو السياسة الحيوية Biopolitics، بما يعبر عن الوجه السياسي للبيولوجيا/ الأحياء.
ويشير مفهوم السياسة الحيوية لدى الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (1926-1984) إلى مجموعة من الآليات التي تسعى إلى الحفاظ على الحياة البيولوجية للمواطنين ووضعها كهدفٍ لها، ومحاولة تنظيم شؤونهم وإدارتها، وذلك من خلال مستويين؛ أولهما الجسد الفردي: عبر عمليات تنظيمية وانضباطية، وثانيهما الجسد الاجتماعي: عبر إجراءات بيولوجية ومؤسساتية، مثل التعدد السكاني، ومعدلات المواليد والوفيات والأعمار، والمستوى الصحي.
دولنة البيولوجي
ومن ثم، فالجسد واقعة سياسية حيوية، والطب إستراتيجية سياسية حيوية (آية عبد الستار، ((السياسة الحيوية لدى ميشيل فوكو وچورجيو أجامبين))، مجلة بحوث، المجلد 3، العدد 5، جامعة عين شمس، 2023). وقد حاول فوكو تأكيد هذه الحقيقة من خلال تطور ثلاثة أشكال طبية ظهرت في العصر الحديث هي: طب الدولة، الطب الحضري، طب قوة العمل. فالأول، تطور في ألمانيا في القرن الثامن عشر، وعرف بعلم الدولة، إذ تركز على الصحة العمومية للمواطنين. والثاني الطب الاجتماعي، وقد تطور في فرنسا، ويقوم على توسيع البنى الحضرية، وعزل كل مريض بعيداً عن الآخر؛ ومن ثم فإن مهمة الطب مهمة وقائية ضد الأوبئة التي انتشرت. والثالث، تطور في إنجلترا تحت تأثير الثورة الصناعية، وبخاصة بعد صدور قانون الفقراء الذي ضمن حق العناية الصحية للمعوزين.
وارتبط ظهور المفهوم بالأمراض والأوبئة والجوائح التي فتكت بشعوب العالم عبر التاريخ. وقد أعادت جائحة كورونا في عام 2019 التذكير بالعلاقة بين الحياة والسياسة، تلك العلاقة التي جسدها مفهوم ((البيوسياسية)) (سامية قدري، ((الحياة والسياسة: جينيالوجيا العلاقة))، المجلة العربية لعلم الاجتماع، المجلد 15، العدد 30، جامعة القاهرة، يونيو 2022).
ويوضح فوكو عملية الانتقال في السلطة الغربية من سلطة قائمة على القانون وإدارة شؤون الدولة إلى سلطة قائمة على الحياة، وذلك من خلال تحول الحياة إلى شأن من شؤون الدولة. ويقول، ((إن إحدى الظواهر الأساسية في القرن التاسع عشر هي ما يمكن تسميته باهتمام السلطة بالحياة، أو بتعبير آخر، اهتمام السلطة بالإنسان بوصفه كائناً حياً، أو بقيام نوع من الدراسة للبيولوجيا، أو على الأقل بروز اتجاه لما يمكن أن نسميه بدولنة البيولوجي)).
ومع تحول حياة المواطنين إلى قضية سياسية، بات هناك ما يسمى متلازمة السياسة والحياة، التي تقوم على آليات تتبدل بها السياسات لتخضع الحياة لإستراتيجياتها، كجزء من قدرتها على السيطرة والتنظيم من جهة، والقمع والإقصاء والسيادة من جهة أخرى.
الجينوم وعلم الجينوم
لقد تم قبول وجود ثورة تكنولوجية حيوية طبية على نطاق واسع وترويجها من قبل الأكاديميين وصناع الرأي وبعض المسؤولين الحكوميين والمستشارين والحكومة. أدى ذلك إلى توليد توقعات حول تحسينات كبيرة في عملية اكتشاف الأدوية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية التي تؤثر بقدر كبير على السياسات وآليات تطورها. وهنا نقدم أدلة تجريبية، من مجموعة متنوعة من المؤشرات، التي تظهر أن مجموعة من المخرجات فشلت في مواكبة الإنفاق المتزايد على البحث والتطوير. وبدلاً من إنتاج تغييرات ثورية، تتبع التكنولوجيا الحيوية الطبية نمطاً راسخاً من الانتشار البطيء والتدريجي للتكنولوجيا. ومن ثم، فإن عديداً من التوقعات متفائلة بشكلٍ كبير وتبالغ في تقدير سرعة التكنولوجيا الحيوية، ما يشير إلى أن الافتراضات التي تدعم سياقات صنع السياسات تحتاج إلى إعادة نظر. على مدى العقد الماضي، روج المستشارون وصناع السياسات والأكاديميون والصناعيون لنموذج التغيير التقني، حيث تعمل التكنولوجيا الحيوية بشكل عام، وعلم الجينوم بشكلٍ خاص، على إحداث ثورة في اكتشاف الأدوية وتطويرها، وبالتالي التأثير على صحة الإنسان.
وقد ولد هذا النموذج ((الثوري)) توقعات واسعة النطاق بأن التكنولوجيا الحيوية لديها القدرة على صنع عدد متزايد من الأدوية الأكثر فعالية، وإحداث تغييرات جذرية في الرعاية الصحية، بما في ذلك التحول من الطب التفاعلي إلى الطب الوقائي والأكثر تخصيصاً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى تحفيز التحول في البنية الصناعية لصناعة الأدوية من شركات الأدوية الكبرى إلى شبكات من شركات التكنولوجيا الحيوية المتكتلة في مجموعاتٍ إقليمية. ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي هذه التغييرات مجتمعة إلى تحسين الصحة وخلق الثروة. إن هذه التوقعات العالية تدعم كثيراً من سياسات العلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي. الجينوميات الوظيفية
ويعرف الجينوم Genomics بأنه المادة الوراثية الموجودة في الكائن الحي، والمصنوعة من الحمض النووي، وتشمل الجينات والعناصر الأخرى التي تتحكم بنشاط تلك الجينات. وهو نفسه في الغالب لدى جميع الناس؛ لكن ثمة اختلافات عبر الجينوم، بحيث يمثل هذا الاختلاف الجيني نحو (0.001)% من الحمض النووي لكل شخص، وهو يسهم في التباينات على مستوى المظهر والصحة، في حين أنه يجعل الأشخاص الذين يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بعضهم ببعض عبر الـ((دي إن إيه)) (DNA) أكثر تشابهاً.
ويعرف علم الجينوم بأنه العلم الذي يتعامل مع اكتشاف جميع التسلسلات في الجينوم وملاحظته بأكمله لدى كائن معين. ويمكن تعريفه على أنه مجموعة كاملة من الجينات داخل الخلية (دراسة التركيب الجيني للكائنات الحية). وتحديد التسلسل الجينومي ليس سوى بداية علم الجينوم، وبمجرد الانتهاء من ذلك يتم استخدام التسلسل الجينومي لدراسة وظيفة الجينات العديدة (الجينوميات الوظيفية) أو لمقارنة الجينات في كائنٍ حي مع تلك الموجودة في كائنٍ آخر (الجينوم المقارن)، أو لتوليد بنية ثلاثية الأبعاد لكائنٍ أو كائنٍ آخر، ما يوفر أدلة على وظيفتها.
العلاقة بين علمي السياسة والأحياء
لقد كانت بدايات علم الجينوم بالنسبة إلى عديد من الناس أكثر من تكنولوجيا قابلة للاستغلال لمصلحة التكنولوجيا الحيوية العملاقة، على اعتبار أن علم الجينوم هو عبارة عن معرفة تطبيقية تستند إلى علمٍ عميق ومتطور حول كيفية تطور الكائنات الحية، ومدى صحتنا أو مرضنا، وكيف سيكون مستقبلنا. وفي مجال الرعاية الصحية، تعد تكنولوجيا الجينوم معطلة، ولكنها فعالة من حيث التكلفة، لأنها تمكن من الوقاية الأولية، وهي الترياق للتكاليف الجامحة وانخفاض الإنتاجية. لكن التحديات التي تواجه التكامل كبيرة، والعديد من الآثار المترتبة عن الأخلاقيات الحيوية والسياسات الاجتماعية مثيرة للقلق. ولأنه لا يفهم بشكلٍ جيد اليوم، لا بد أن نناقش علم الجينوم بقوة إذا كنا راغبين في التصرف بحكمة. ولا بد أن تقودنا السياسات العامة. فقد تفجرت الضجة حول علم الجينوم للمرة الأولى في عام 2001 بعد اكتمال التسلسل الجيني، والآن، بعد سنواتٍ عدة، بات من الممكن تقييم إمكانات هذه التقنيات بشكلٍ واقعي وتحديد بعض التحديات المركزية التي تنتظر التكامل.
إن الجينوميات في مجال الرعاية الصحية تترجم إلى معرفة حول كيفية تفاعل جيناتنا مع بيئاتنا وسلوكياتنا للتوسط في صحتنا ولياقتنا. وتنشأ تكنولوجيات الجينوميات من عمليات بيولوجية معقدة بدأنا للتو في فهمها.
ولقد اتخذت الجينوميات في ممارسة الرعاية الصحية ثلاثة أشكال رئيسة هي:
1. التخصيص: التدخل المبكر باستخدام الأدوية والأجهزة والعلاجات القوية والفعالة المستهدفة من خلال تشخيصات أكثر تفصيلاً وقابلية للتنفيذ.
2. التنبؤ: برامج إدارة الأمراض والأخطار السريرية، بدءاً من الولادة، والتركيز على معايير نمط الحياة واستناداً إلى بيانات أخطار أكثر تفصيلاً وفردية، وتسهيلها من خلال الحوسبة القوية وضغط البيانات بشكل مطرد.
3. الوقاية: مبادرات الصحة العامة والسريرية الوقائية التي تسترشد بالتفاعلات الجينية الإثباتية بين البيئات والسلوكيات والجينات (على سبيل المثال، المبادرات التي تعالج أسباب مرض السكري والسمنة بدلاً من أعراضهما).
ومن ثم، يكون نظاماً أكثر قوة وفعالية من حيث تكلفة الرعاية الصحية، وهو النظام الذي قد يعزز برامج الحد من الأخطار المستهدفة.
ومما سبق، تتضح بجلاء العلاقة بين علمي السياسة والأحياء، والتداخل بينهما، ليظل علم السياسة مسيطراً على أوجه الحياة كافة.
*كاتب وأكاديمي مصري
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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