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غدنا الاجتماعي

1/16/2025 3:29:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أغتبط وأنا أجدني في مناسبة قومية تدعوني لحديث قومي، ولا بدع في أن اغتبط ولا بدع في أن تشملني نشوة لذة أيضًا. فإن القومية شعور بالوجود، شعور بمكان الشخصية وبما يجتمع فيها من الخصائص والقوى، وبما هي مهيأة لإبداعه. فإن صفة الخلق والإبداع تتصل اتصالًا وثيقًا بما فينا من ذاتية، بما فينا من شخصية خالقة.
ففي مفهومنا أن الرغبة بالقومية ليس لأنها سبيل إلى الاستقلال وطريق إلى الحرية والحكم الذاتي، فإن في أية دعوة إنسانية سبيلًا إلى ذلك جميعًا. ولكن لأن القومية سبيل إلى الشخصية المتحيزة، سبيل إلى الوجود الإرادي والاعتداد الخالد الذي لا يعروه ضمور ولا اضمحلال، ثم لا يشي عليه عدم أو فناء.
لاحظوا معي في التاريخ وفي التاريخ كله، أن الإبداع العبقري لم يكن أبدًا وليد رغبات مطلقة عامة، بيد أنه كان وليد رغبات قومية دائمًا.
تسود اليوم المدارس التاريخية على اختلافًا، نزعة تعلل التوسعات العالمية كالتوسع اليوناني والروماني والعربي، بيقظة القومية التي من شأنها أن تعبى، كل القوى والإمكانيات كي تطبع شخصيتها. وما اضمحلت الشخصية القومية في أمة، إلا وتبعها اضمحلال مستوى الكفاءة لدى الجماعات والأفراد جميعًا.
ولهذا وحده نحن ننادي بالقومية، ونثير حديثها ولا نفتأ نعمل لها ونكافح بسبيل إشاعة روحًا ناهضة ناشطة...
عبر الناس وهم ينظرون إلى المحيط الخاص، كعامل خارجي مهم في التنوع الاجتماعي، وضافوا إليه ما يمتاز به كل مجتمع من خصائص، هذه الخصائص التي تشملها كلمة ((النوعية الاجتماعية)).
وقد ذهبوا يمدونه على جميع مظاهر النشاط البشري، ويعنون على أساسه بدرس مدنيات التاريخ وأوضاع الاجتماع للأمم.
ورغم أن هذا الرأي بدرجة بالغة من الوضوح، ترى أن نظرية المحيط وبالتالي النوعية الاجتماعية، قد أضحت فاسدة. ويزيدها فسادًا أن يبنى عليها الصرح الاجتماعي القومي، وإن كنا لا نشك في أنها كانت عاملًا اجتماعيًا مهمًا فيما مر من أدوار التاريخ.
وأما اليوم فقد تراخت حواجز المحيط الخاص، وتداعت تداعيًا يكون من الخطأ الكبير اتخاذه قاعدة للوضع الاجتماعي، لأن الأواصر الاجتماعية في العصر الحاضر اتخذت صورة تختلف اختلافًا تامًا عن العصور السابقة.
فإن اتصال أسباب العمران والثقافة والتربية والاختلاط اللغوي والفكري والتشابك المصلحي، أوجدت وحدات عامة ومكيفات عامة، تخطت الحواجز الوسطية القائمة وتجاهلتها في حركة تموجها السريعة الشاملة. فنشأ من هذا حالة تداخل اجتماعي آخذة بالمد، وغدًا كل مجتمع يحتضنُ مثلًا مما يحتضن المجتمع الآخر، وبرزت حركة التجاوب بين المجتمعات بعد أن كانت واقعة في صموت، فلم يكن لأي صوت في مجتمع صدى أو رجع في مجتمع آخر.
ومن هذا يتبين أنه لم يعد في الاجتماع إلا محيط عام يجمع الأمم، ويظهر بأثره في الشعوب المتمدنة منها بصورة أكثر واقعية.
وأما المحيط الخاص فقد تلاشى تقريبًا، وقد يتلاشى تمامًا لأن في كل أمة مزيجا يتم بالسمات العامة.
1945*
* لُغَوِيٌّ وَأديب لُبْنَانِيٌّ ((1914 - 1996)).

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