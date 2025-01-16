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حرية الإبداع

1/16/2025 3:29:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أقف أمام هذه المفردة المجردة: (الحرية)، متسائلًا عما تعنيه بشكل (عام)، فأجد لها أخلاطًا من الاستخدامات اللا متناهية، فهي فاتحة الدساتر والتشريعات والكلمة الأثيرة لدى الملوك والرؤساء والزعماء والثوار والانقلابيين والحزبيين والطغاة ومشعلي الفتن الطائفية والحروب الأهلية، وهى أشهر المواضيع التي يتناولها الشعراء، مِن أوّلهم حتى ذلك الذى تَستحى أن تصفعه!
وهى الاكتشاف المدوي يشهره المراهق صوتًا وسلوكًا في وجه والديه، وهى التخطيطات الشعثاء بالأظافر الدامية على جدران الزنازين، وحرية اقتصاديات السوق، حرية المظاهرة وحرية الهراوة، حرية صندوق الاقتراع وحرية المرشّح في صرف الوعود والنقود، حرية طه حسين وحرية الأزهر، حرية الولايات المتحدة في تصدير قمحها لنا وحريتنا في ابتكار أفضل السبل لتطوير زراعة الفراولة والكيوي، حرية الصمت في التحقيق وحرية التعذيب لانتزاع الاعتراف، حرية الكاتب وحرية الرقيب الداخلي الذى لا يرحم والرقيب الخارجي الذى لا يفهم، حريه الثورة وحرية ابنتها البارة/ المقصلة/، حرية الحداثة وحرية التراث، حرية التراث وحرية الأجزاء التي تفضلها السلطة من التراث، حرية المرأة وحرية القبيلة، حرية (بلفور) وحرية جدتي أم عطا، حرية الإمبراطورية وحرية المستعمرات، حرية الجسد المسجون في آلة الجسد وحرية الأصابع الممسكة بقضبان الروح والهواء العالي، حرية (شارون) وحرية شاتيلا، حرية النص وحرية النصح الرسمي للكاتب بضرورة مراعاة المصلحة العليا، حرية الجماعات الإثنية داخل الوطن وحرية الوطن كله، حرية النبذ وحرية الأخذ، حرية النبلة المطاطية وحرية تكسير العظام، حرية اليهودي البولندي في (العودة) للقدس وحريتي في (العودة) إلى بطرس غالى، حرية التطريز على ثوب الفلاحة وحرية حرس الحدود الإسرائيلي في تطريزه بالرصاص وخيوط الدم النازف في غزة، حرية الإبداع وحرية إميل حبيبي في قبول جائزة الإبداع من إسحق شامير، حرية الأنا وحرية الآخر، حرية البحث وحرية المباحث، حرية الشعور بالحرية، حرية اللعب، حرية القصيدة وحرية الشاعر المواطن، حرية ناجي العلي وحرية كاتم الصوت، حرية تدفق المعلومات وحرية حجبها، حرية المسافر العربي وحرية الجالس كضبع وسيم.
والإجابة الوحيدة على هذا التساؤل هي أن القول (المجرَّد) مشاع للجميع، للمخلص وللمدعى، للشريف وللوغد، للموهوب ولعديم الموهبة، للمؤتمن وللدّجال، للذي يعنى ما يقول وللذي لا يعنى ما يقول. ولكى تعنى ما تقول، عليك أن تبتعد عن التجريد وأن تكون (محددًا) و(دقيقًا)، وهذا لا يتأتى لك إلا
إذا كان لقولك مرجعية حياتية ملموسة تتجسد في الواقع المعاش لا في فصاحةِ اللغة.
فمشكلة القول المجرد أنه يعفي صاحبه من أية مسؤولية ولا يلزمه بأية واجبات مسلكية تترتب على قوله. إن الحديث المجرد لا يفقد مصداقيته فحسب، بل يفقد ضرورته أصلا، ولهذا أكنَّ اشمئزازًا (لا يرقى إلى مستوى السخرية) من الفصاحة اللغوية المجردة لرجال ما كلما تحدثوا عن (المعاني الكبرى).
كالحرية والوطن والرخاء والانتماء والوحدة والعالم الحر والاشتراكية والشهادة والبطولة والصمود والتصدي والمبادئ.. إلخ.
ولا فرق عندي بين دجل هؤلاء المحترفين وبين (شعراء القضايا العادلة) الذين لا يقلون عن أولئك الموظفين الرسميين ولعًا بالتجريد اللغوي، فالطرفان لا يقدمان أكثر من (أنشودات احتفالية) وتبشيرية قائمة على الخطابة العالية الصوت، الفقيرة الصدى. والطرفان منغمسان في سراب اللغة لا في تراب الحياة.
إن عبارة ((المعاني ملقاة على قارعة الطريق)) لا تندد بالتجريد في الكتابة الأدبية وحدها، بل تندد أيضًا بفصاحة الطغاة ودجَالى السياسة. وإلا لكان كافيًا أن يتحول النص الرديء إلى (إبداع) وزعم الـ إلى (واقع) لمجرد أنهما يرددان كليشهات جاهزة حول المعاني الكبرى والقضايا العادلة، وبغض النظر عن الدقة الفنية عند الأول والصدق عند الثاني. وفيما يتعلق بالنص الأدبي، سأسوق مثالًا مختلفًا لكنه يقود إلى الاستنتاج نفسه وهو عقم التناول المثالي. والدعائي والتعميمي، أي عقم القول المجرد:
هناك عدد من شعراء القضية الفلسطينية (فلسطينيين وغيرهم) لم يذكروا أم الشهيد إلا وذكروا زغرودتها عند استشهاد ابنها. وهناك أمهات يزغردن بالفعل فيما يبدو وفيما نعرف. لكنني لم أستطع في أى من قصائدي انتقاء هذه اللحظة بشكل تعميمي مجرد لأنني أؤمن أن ذلك لا ينقل (بدقة فنية) تلك اللحظة السيكولوجية المعينة في أعماق الأم وأن انتقاء بعض الشعراء هذه الزغرودة - عارية من مرجعيتها النفسية والواقعية والاجتماعية والفنية - يقع في باب التعبئة والدعاية والإعلام. إنها إيديولوجية بلا ثياب، تعميمية وعارية تماما وواقفة خارج ((الحياة))، مادة الفنان الأصلية ومرجعيته الوحيدة المشروعة.
إن حريتى أثناء تحويل جانب من الحياة إلى نص شعرى، تقتضى منى (الإصغاء) العميق لدقة اللحظة المعاشة (في داخلي)، بوصفي شاعرًا ودقة اللحظة المعاشة (في الحياة) كما تقدمها الحياة ذاتها، أي دون تسطيه يخلّ بها وينفي الحق في (انتقائها) شعريًا. فالشعر يتنافي مع التسطيح والتبسيط الساذج والنمذجة.
1992*
* شاعر وكاتب فلسطيني ((1944 - 2021)).

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