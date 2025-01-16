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الدين بوصفه موضوعا للسوسيولوجيا

1/16/2025 3:29:07 PM
(MENAFN- Al Watan) مثل الدين اهتمامًا علميا مبكرًا لدى كِبار عُلماء الاجتماع ومؤسسيه، أمثال ((سان سيمون)) و((أوغست كونت)) و((إميل دوركهايم)) و((ماكس فيبر)) وغيرهم، إلا أن دراسته سوسيولوجيًا لم تَخلُ من عوائق مُختلفة، ثقافية وفكرية وسياسية ودينية أيضًا، لعل أكبرها هو صعوبة تحويل الدين نفسه إلى موضوعٍ للدراسة والبحث، بما يعنيه ذلك من حيادٍ وموْضَعة (objectivation) وجعْله مجرد واقعة اجتماعية بالمعنى الدوركهايمي. ههنا تَطرح المسافةُ السوسيولوجية التي تُعَد أساس الدراسة العلمية، إشكالًا عويصًا عندما يتعلق الأمر بالدين من حيث موقعه الحيوي ومَنزلته المُتعالية والمُقدسة.
كيف يُمكن للدين بوصفه نسقًا تفسيريًا ثابتًا يَمنح الفردَ أجوبةً شافية عن مُختلف تساؤلاته وقضاياه ويُنظم حياتَه في تفاصيلها الدقيقة، أن يستحيلَ مادةً للدراسة والملاحظة أو قضيةَ بحثٍ ومُساءلة تَحتمل من النسبية ما يحتمله أي جهدٍ فكري بشري؟ بل كيف يُمكن تحويله وهو الذي يَختزن كل معاني السمو والتعالي والتقديس إلى مجرد موضوعِ تقص وبحثٍ يَستنطق المُجتمع في بُعده الدنيوي؟
اختيار لا يخلو من التعقيد
كتبَ إميل دوركهايم في رسالةٍ وجهَها إلى مجلة (Néo-scolastique de Louvain): ((في سنة 1895 فقط تملكني شعورٌ خاص بالدور الرئيس الذي يضطلع به الدين في الحياة الاجتماعية. في هذه السنة فقط وللمرة الأولى وجدتُ الوسيلةَ لافتتاح دراسةٍ سوسيولوجية عن الدين. إنه احتفال بالنسبة إلي، إلى حد أن دراساتي السابقة عينها، ستبقى في حاجةٍ لإعادة فهْمها والتعامُل معها في ضوء أبحاثي الجديدة حتى يتحقق الانسجام المطلوب)). المعلوم أن دوركهايم كتبَ مؤلفَهُ الشهير ((الأشكال الأولية للحياة الدينية..)) قَبل هذا التاريخ بفترةٍ، وتحديدًا في العام 1869، ما يشي بأن إعلانه اكتشاف أهمية دراسة الدين جاءَ لاحقًا؛ غير أنه اكتشاف لم يكُن مفصولًا عن مؤلف ((هربرت سبنسر)) ((Ecclesiastical Institutions))، الصادر في العام 1885، والذي ماثَلَ فيه بين معنى الحق والأخلاق والدين؛ يتعلق الأمر في هذه المستويات الثلاثة بأنساقٍ مُنظمة للحياة الاجتماعية ما دام ((الدين لا يَفرض نفسه على السلوك فقط وإنما على الوعي. فهو لا يُملي مجرد أفعال وإنما أفكارًا أيضًا ومشاعر)). ومن ثمة فهو ليس مجرد فلسفة غامضة، ولا يموت مع تطور العقل وهيْمَنته، لأنه يوجد في جسم الحياة الاجتماعية ذاتها؛ فما دام هناك أناس سيوجد حتمًا إيمانٌ مُشترَك بينهم يُمثل جوهر هذا الدين أو ذاك، وهو ليس مجرد شعور أو تطلع غامض نحو اللا متناهي، إنما هو قوة جماعية للخضوع والإذعان، وفي الوقت نفسه قوة للخلق والفعل في زمنٍ محدد، بموجبها يستحيل الإله مجرد رمزٍ عرضي أو نسبي للمؤسسة الدينية. من هنا نَظَرَ دوركهايم للدين بوصفه اعتقادًا وقاعدة، وهو عقيدة للكنيسة بوصفها إطارًا لجماعة حية. لكن هل من السهولة دراسته علميا؟ وإلى أي حد كان هذا الأمر سهلًا على دوركهايم نفسه؟
الواضح أن ثمة صعوبات عديدة تَعترض دراسة الدين بما هو إيمان. أولها إذا استحضرنا تاريخ الأديان لكونه تاريخًا غارقًا في التعميمات، وثانيها، متى استحضرْنا دَور الإثنوغرافيا لأنها مُغرقة في البحث عن الغرائبي؛ بل إن هذه الصعوبة قائمة حتى باستحضار منهج دوركهايم الخاص، واختياره التعامل مع الظواهر الاجتماعية بوصفها ((أشياء)) وتصنيفها من جديد بناءً على أنماط (Types).
إن هذا الاختيار ذاته لا يخلو من التعقيد، بدءًا من مُنطلقاته الأولى، ونعني مفهوم الشيء (Chose). ومن دون الدخول في تفاصيل دقيقة، فالشيء ليس معطى فوريًا ومباشرًا، ولا هو ظاهرة مثلما تصورها الوضعيون، ثم إنه ليس واقعًا مثلما فهمه التجريبيون. ولئن كان لدى دوركهايم هو ((كل ما هو معطى وكل ما يَفرض نفسه على الملاحظة))، فما يَفرض نفسه فعلًا، مثلما انتبه إلى ذلك ((رونوفيي))، هو مجموعة من ((الظواهر)) و((التمثلات)) التي لا توجد هكذا بمحضِ ذاتها.
ولأن الانتقالَ من تمثلاتٍ جزئية إلى أخرى كلية أو شمولية هو انتقالٌ متناقض، فإن الباحث السوسيولوجي، كأي عالِمٍ من العُلماء، مَدعو إلى رفْض البداهات القائمة. وفي مستوى آخر، نَجِدُ الأفعالَ الدينية تَبرز على نحو تمثلاتٍ مُختلفة ومُمتدة زمنيًا لأن هناك تاريخًا للأديان، ولهذا تبقى غير ثابتة، ولا توجد مثلما يتم تصورها. كما لا يُمكن الاحتفاظ بها أو دراستها. ولأن الإيمان ((ظاهرة-أزمة)) بالنسبة إلى المجتمع تعلو جوانبه العجيبة، يختلف تموقُع الدين عن سواه من الظواهر والأفعال الاجتماعية؛ فبالقدر الذي يسهل به دراسة الاشتراكية مثلًا، لكونها تُعبر عن حركة اجتماعية حديثة، يَعسر تناوُل المسيحية بالدراسة، لأنها توجد داخل المجتمع بنظامٍ تراتبي صلبٍ وعنيد.
صعوبة في التصنيف
يَطرح الدين أيضًا صعوبةً في التصنيف للوصول إلى تحديدٍ دقيق، وتُضاعِف من هذه الصعوبة مسألةُ الاستمرارية في التاريخ، لأن الأنماط السابقة من الدين توجد في النمط الحالي كتركيبٍ وتجاوُز؛ ففي دراسة المسيحية مثلًا، يُواجِه السوسيولوجي مشكلةَ الامتداد التاريخي. كما أن الفرد لا يحمل من حيث هو فرد، دينًا معينًا بذاته، بقدر ما يحمل الحاجة إلى إيمانٍ يُمثل جوهرَ الدين نفسه. من هنا، ليست هناك نظرية سوسيولوجية تامة ومُكتملة بصدد الدين؛ فالمسيحية مرةً أخرى لا تمت إلى المجتمع الحديث والمُعاصر بصلة، لأنها لم تبلْوِر حركةً دينية على غرار الاشتراكية مثلًا. وبمعنى أوضح، لا تمثل صنفًا من الظواهر الاجتماعية لهذا المُجتمع. لهذا يعسر أن نَجعل منها ((شيئًا))، لأننا نَجد أنفسَنا أمامَ غبارٍ من الوقائع المسيحية، أي أمام جمود غامض؛ وأمام علية لا تحوز أي خصوصية أو تميز.
ختامًا، نؤكد مع دوركهايم صعوبة النفاذ إلى الدين، ودراسته، لأنه حاجة إيمانية؛ فكل جسدٍ اجتماعي يَخضع لإيمانٍ ما، لا نستطيع التعبير عنه. ويبقى الإشكال في استمرار التعارُض القائم بين العِلم والدين؛ ولأن الأول يركز على دراسة الوقائع الاجتماعية على غرار دراسة الأشياء، فهذا يجعله تدنيسًا للثاني، وإن كان في ذلك يُعيد تقطيع تلك القسمة القائمة بين ما هو مقدس وما هو مدنس، لأنه لا ينبغي ألا ننسى أن العِلم أتى بعد الدين من دون أن يكون قادرًا على إلغائه أو محوه أو القطْع معه كليًا. كما ينبغي ألا ننسى أن مجموعةً من المقولات العلمية كالزمان والمكان والصنف، منطلقاتها الأولى ميتافيزيقية محضة. بل إن دوركهايم نفسه انطلقَ بدءًا من حقل الفلسفة إلى ساحة السوسيولوجيا. أما عن اهتمامه الواضح بالتاريخ فينكشف من خلال مفاهيم ((الأشكال الأولية)) و((السيرورة)) و((الاستمرارية الداخلية))؛ وهو اهتمام لم يقتصر على مجال دراسته للدين فقط، بل نَجده قويًا أيضًا في مؤلفه حول ((النظام البيداغوجي الفرنسي)) ودراسته للمدرسة، مؤكدًا ضرورة فهْم هذه المؤسسة من داخل لا من خارج، وقد كان يقصد دراستها تاريخيًا. وهنا يبدو التاريخ مهمًا للسوسيولوجيا، لأن مجموع المتغيرات الخاصة بنمطٍ اجتماعي يُمكن كشْفها في ضوء التاريخ.
التوطين معرفيا
يبدو جليًا أن تحويل الدين إلى موضوعٍ للدراسة لم يكُن أمرًا يسيرًا، حتى بالنسبة إلى مجتمعاتٍ غربية استفادت من التراكُم العلمي والابستيمولوجي، وحصنت مؤسساتِها الأكاديمية والبحثية من الداخل. كما هيأت الأفرادَ والمجتمعَ معًا لهذا التحول العلمي الكبير.
أما عن مجتمعاتنا العربية، فالصعوبات والعوائق مضاعَفة وقوية ثقلَ التاريخِ وصلابةَ الجغرافيا. يتعلق الأمر ببنياتٍ اجتماعية وثقافية عنيدة، منها واقع الاصطدام بـ((اللاهوت)) مُمثلًا في السلطات الدينية، وحراس التدين، وصعوبة الفصل بين السلطتَيْن السياسية والدينية في نماذج مختلفة من الدول والأنظمة، وتغلْغل بعض الإيديولوجيات الدينية في النسيج الاجتماعي وهيْمَنتها على الأفكار والأفراد معًا. يضاف إلى ذلك مقاومة الموروث الثقافي والدين الشعبي الذي يَطرح نفسه أنموذجًا يَنتصر له الأفراد ويتبنونه كخيارٍ واعٍ أحيانًا ولا واعٍ أحيانًا أخرى.
من هنا نتساءل: كيف يُمكن التوطين معرفيًا وثقافيًا ومؤسسيًا لـ((علم اجتماعي)) للدين؟
*جامعة شعيب الدكالي - الجديدة/المغرب
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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