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آل الشيخ : الإسلام دين راسخ لا تهزه محاولات التشويه والمملكة ستبقى صامدة ومخلصة في الدفاع عنه

1/16/2025 3:29:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الإسلام دين راسخ لا تهزه محاولات التشويه، والمملكة ستبقى صامدة ومخلصة في الدفاع عنه، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تعمل مع نظيراتها بالعالم على تعزيز قيمه السمحة لدى جميع المسلمين في العالم .
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمحافظة جدة، مع وزير الشؤون الدينية والعبادة بجمهورية مالي الدكتور محمد عمر كوني آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات خدمة الإسلام والمسلمين والتصدي للتطرف بكل صوره واشكالة.
ونوّه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عقب اللقاء، بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى اليوم، في خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لهم ، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- يحفظهما الله- تسير بثبات على نهج الكتاب والسنة، مدافعة عن الإسلام الصافي، وحريصة على حفظ حقوق المسلمين وخدمتهم بشتى الوسائل دون مِنَّة أو أذى.
من جانبه أعرب وزير الشؤون الدينية والعبادة بجمهورية مالي الدكتور محمد عمر كوني عن شكره وتقديره لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم كبير للإسلام والمسلمين، منوهاً بالمواقف التاريخية الداعمة لبلاده من قيادة وحكومة المملكة على مر التاريخ .
وبين الدكتور محمد عمر كوني أن العلاقة الدائمة بين مالي و المملكة تمثل مصدر قوة وسندًا كبيرًا لتقوية عقيدة الإسلام المعتدل والوسطي الذي تنتهجه السعودية، مضيفاً ونسعى نحن بفضل الله ثم دعم المملكة العربية السعودية التي كانت ولا تزال خير شريك لنا لتحقيق الأهداف السامية للإسلام و كل ما يخدم المسلمين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإسلامية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ونشر قيم الإسلام المعتدل والتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع الإسلامي وفق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين والجاري العمل فيها.

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