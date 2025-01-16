Thursday, 16 January 2025 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمانة جدة تضبط 1,200 كيلوغرام من المواد الغذائية المخالفة وتغلق مواقع غير نظامية

1/16/2025 3:29:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت أمانة محافظة جدة، خلال حملة رقابية مكثفة، أكثر من 1,200 كيلوغرام من المواد الغذائية المخالفة، شملت معجنات معدة بطرق غير صحية ومواد غذائية مجهولة المصدر داخل مبنى سكني بحي مشرفة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية صحة وسلامة المجتمع.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبمشاركة بلدية العزيزية ولجنة سكن العمالة الأجنبية، رصدت موقعًا يفتقر إلى التراخيص النظامية للسكن الجماعي. وتبين استخدام شقتين في إعداد وتجهيز المعجنات في ظروف صحية متردية، حيث لوحظ انتشار الحشرات والصراصير، إلى جانب وجود عمالة مخالفة تعمل على توزيع هذه المنتجات على المحال التجارية.
وأشارت الأمانة إلى أنه جرى مصادرة 400 كيلوغرام من الدقيق والسكر، إضافة إلى إتلاف 800 كيلوغرام من المعجنات المعدة داخل الموقع بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية. كما جرى تسليم المواد الصالحة لجمعية حفظ النعمة.
وفي سياق متصل، رصدت الحملة موقعًا آخر بالنطاق يُستخدم للخياطة وتطريز العباءات النسائية دون الالتزام بالأنظمة، حيث ضبطت الفرق الميدانية 13 ماكينة خياطة و4 أسطوانات غاز ومجموعة من الأدوات المخالفة. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت الأمانة أنها ستواصل حملاتها الرقابية في مختلف أنحاء المحافظة لضمان الالتزام بالأنظمة الصحية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 عن أي ممارسات مخالفة للحفاظ على سلامة الجميع.

MENAFN16012025000089011017ID1109099120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث