أمانة جدة تضبط 1,200 كيلوغرام من المواد الغذائية المخالفة وتغلق مواقع غير نظامية

(MENAFN
- Al Watan)
ضبطت أمانة محافظة جدة، خلال حملة رقابية مكثفة، أكثر من 1,200 كيلوغرام من المواد الغذائية المخالفة، شملت معجنات معدة بطرق غير صحية ومواد غذائية مجهولة المصدر داخل مبنى سكني بحي مشرفة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية صحة وسلامة المجتمع.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبمشاركة بلدية العزيزية ولجنة سكن العمالة الأجنبية، رصدت موقعًا يفتقر إلى التراخيص النظامية للسكن الجماعي. وتبين استخدام شقتين في إعداد وتجهيز المعجنات في ظروف صحية متردية، حيث لوحظ انتشار الحشرات والصراصير، إلى جانب وجود عمالة مخالفة تعمل على توزيع هذه المنتجات على المحال التجارية.
وأشارت الأمانة إلى أنه جرى مصادرة 400 كيلوغرام من الدقيق والسكر، إضافة إلى إتلاف 800 كيلوغرام من المعجنات المعدة داخل الموقع بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية. كما جرى تسليم المواد الصالحة لجمعية حفظ النعمة.
وفي سياق متصل، رصدت الحملة موقعًا آخر بالنطاق يُستخدم للخياطة وتطريز العباءات النسائية دون الالتزام بالأنظمة، حيث ضبطت الفرق الميدانية 13 ماكينة خياطة و4 أسطوانات غاز ومجموعة من الأدوات المخالفة. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت الأمانة أنها ستواصل حملاتها الرقابية في مختلف أنحاء المحافظة لضمان الالتزام بالأنظمة الصحية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 عن أي ممارسات مخالفة للحفاظ على سلامة الجميع.
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