مالاوي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 21:18
جددت مالاوي، اليوم الخميس بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك تم توقيعه عقب مباحثات جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته المالاوية، السيدة نانسي تيمبو.
وذكر البيان أن السيدة تيمبو أشادت أيضا بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالحل الوحيل ذي المصداقية والجدي والواقعي.
كما نوهت بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
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