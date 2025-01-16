مالية الأعيان تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.



وقال المعشر، خلال الاجتماع المسائي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عدة اجتماعات ونقاشات موسعة وشاملة للمشاريع والنفقات المرصودة في الموازنة، ومدى توافقها مع استراتيجية كل وزارة، كما تم الاطلاع على مواءمة تلك المشاريع والنفقات مع مشروع قانون الموازنة الذي تمت مناقشته في الاجتماع الصباحي بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي، وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث السياسي، وتحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.

وكانت اللجنة اطلعت في وقت سابق اليوم في اجتماع برئاسة المعشر، على استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان وموازنتها.