مالية الأعيان تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.
وقال المعشر، خلال الاجتماع المسائي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عدة اجتماعات ونقاشات موسعة وشاملة للمشاريع والنفقات المرصودة في الموازنة، ومدى توافقها مع استراتيجية كل وزارة، كما تم الاطلاع على مواءمة تلك المشاريع والنفقات مع مشروع قانون الموازنة الذي تمت مناقشته في الاجتماع الصباحي بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي، وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث السياسي، وتحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.
وكانت اللجنة اطلعت في وقت سابق اليوم في اجتماع برئاسة المعشر، على استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان وموازنتها.
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