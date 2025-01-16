الزراعة تخصص 5 ملايين دينار لبرنامج التمويل الريفي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر الزراعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، تخصيص 5 ملايين دينار من الخطة الإقراضية لعام 2025، لبرنامج التمويل الريفي، والذي يستهدف سكان مناطق الريف والبادية الأردنية وقاطني جيوب الفقر، بهدف إحداث تنمية في تلك المناطق وخلق فرص عمل دائمة.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، جاء القرار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التنمية الريفية وتمكين المرأة وتطوير سبل التسويق للمنتجات الزراعية.



وقال الحنيفات، إن برنامج التمويل الريفي يهدف إلى تحسين نوعية المشاريع التي تتميز بتوفير فرص تشغيل محلية وعوائد مناسبة وفتح منافذ تسويقية وخدمات للأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية.



وأشار إلى أن البرنامج يركز على المرأة والشباب في المناطق الريفية والبادية المتعطلين عن العمل، حيث سيكون حجم التمويل 10 آلاف دينار وبمرابحة 2.5 بالمئة، وتشمل المشاريع منتجات الزيتون وتسويقها والمشاريع المرتبطة بالحبوب وتسويقها والنخيل وتسويقها ومجالات بيع وتسويق المنتجات النباتية من الخضار والفواكه، إضافة إلى إقامة المخابز المتخصصة.

وقال، إن من بين المشاريع المشمولة، المطابخ الإنتاجية وتصنيع الشموع المعطرة وإنتاج التحف الخشبية والحجرية والفخارية وصناعة الشوكولاتة والمثلجات التي تعتمد على المنتج الزراعي، إلى جانب مشاريع تصنيع وتدوير المخلفات الزراعية وتسويقها والمشاريع المرتبطة بتسويق منتجات الأغنام والأبقار والإبل والأرانب ونتافات الدواجن وبيض المائدة ولحم الدجاج الطازج والمبرد والمجمد.



وأشار الحنيفات، إلى مدخلات الإنتاج، مثل صناعة العبوات الزراعية الخشبية والبلاستيكية والبولسترين ومواد التغليف والشوالات وتصنيع ودبغ الجلود وتصنيع الصوف وصناعة السجاد المرتبطة بالثروة الحيوانية وتسويقها، ومحلات بيع العطارة والبهارات والزيوت النباتية والحبوب الزراعية والمحلات المختصة بتنسيق الحدائق والزهور ونباتات الزينة ومستلزماتها وتجهيز محال خدمات زراعية خاصة بصيانة وتركيب البيوت البلاستيكية.