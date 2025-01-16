بحث التعاون بين البريد الأردني ومديرية الأمن العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود خلال لقائه مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد الدكتور علي الزعبي، اليوم الخميس في مقر الشركة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية.
وبحسب بيان للشركة، حضر اللقاء عدد من ضباط الأمن العام والمدير العام لشركة البريد الأردني هنادي الطيب.
وبحث اللقاء، الترويج لمواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بالأمن العام، وتقديم الخدمات البريدية التي تدعم هذا القطاع، وإمكانية الاستفادة من البطاقات المدفوعة مسبقا، وكذلك تواجد البريد الأردني في المواقع التي تحتاج إلى دفع إلكتروني لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية والبريدية.
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