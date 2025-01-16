بحث التعاون بين البريد الأردني ومديرية الأمن العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود خلال لقائه مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد الدكتور علي الزعبي، اليوم الخميس في مقر الشركة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية.



وبحسب بيان للشركة، حضر اللقاء عدد من ضباط الأمن العام والمدير العام لشركة البريد الأردني هنادي الطيب.



وبحث اللقاء، الترويج لمواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بالأمن العام، وتقديم الخدمات البريدية التي تدعم هذا القطاع، وإمكانية الاستفادة من البطاقات المدفوعة مسبقا، وكذلك تواجد البريد الأردني في المواقع التي تحتاج إلى دفع إلكتروني لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية والبريدية.