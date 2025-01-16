فيلم حدود من نار توثيق استثنائي لمعركة الاردن ضد تهريب المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت عنوان "حدود من نار"، يأتي هذا الفيلم الوثائقي كنافذة تفتح أعيننا على واحدة من أكثر المعارك خفاءً وأهمية، تلك التي يخوضها جنود القوات المسلحة الأردنية يومياً على الواجهات الحدودية للمملكة، معركة ليست كبقية المعارك، فهي لا تنحصر فقط في حماية الحدود الجغرافية، بل تتجاوزها إلى صون المجتمع من خطر تهريب المخدرات، الذي يُعد تحدياً أمنياً وإنسانياً في آنٍ واحد لحماية الوطن وأبنائه من سموم المخدرات التي تهدد الأجيال ومستقبل البلاد.نجحت مديرية الإعلام العسكري بالتعاون مع الإعلامية سونيا الزغول لإخراج هذا الفيلم الوثائقي وقدمت الزغول توثيقا دقيقا ومُبهرا لتحديات العمل العسكري على الحدود الشرقية للأردن، خاصة في مكافحة عمليات تهريب المخدرات التي باتت تشكّل تهديداً متزايداً للأمن الوطني.توثيق غير مسبوق لتحديات الحدود



تميز الفيلم بتسليطه الضوء على فترة حساسة للغاية للعمل العسكري، وهي العمليات الليلية التي تمتد من غروب الشمس حتى شروقها، وهي الفترة التي تزداد فيها محاولات التسلل والتهريب. كما استعرض الفيلم اليقظة الصباحية والمسائية للجنود وترتيب العمليات اليومية، مما أتاح للمشاهدين فرصة للتعرف على الجهود الدقيقة والمنهجية التي يبذلها أفراد القوات المسلحة الأردنية.

تقنيات متقدمة ودقة إنتاجية فريدة



"حدود من نار" لم يكتفِ فقط برصد جهود الجنود خلال عملياتهم، بل أبرز التنسيق عالي المستوى بين أنظمة المراقبة التكنولوجية مثل نظام "الآيس" وأبراج المراقبة المتقدمة، وبين الأساليب التقليدية في رصد عمليات التسلل وتهريب المخدرات على الحدود، كما أظهر الصناعات العسكرية الأردنية مثل "آلية الوحش" و"سياج النشامى"، التي تم تطويرها وتصنيعها محلياً لدعم جهود القوات المسلحة الأردنية، وهي تقنيات متقدمة أظهرت التزام الأردن بتطوير قطاعه العسكري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

توثيق الاشتباكات والكمائن



من أبرز ما قدمه الفيلم توثيق اشتباكات حقيقية وعمليات تهريب تمت مواجهتها بحزم، كما عرض للمرة الأولى مشاهد حية ومباشرة من كمائن ليلية نفذها الجنود، موضحاً دقة التخطيط والتنفيذ، الفيلم لم يغفل أيضاً عن الإشارة إلى التطورات التي طرأت على السياسة الأمنية الأردنية، ومنها تطبيق قواعد إشتباك صارمة مع المهربين والجماعات المسلحة التي حاولت مرارا اجتياز الحدود بالقوة وتم ردعها، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المهربين الذين قتلوا على الواجهات الحدودية بين 2020 و2024.

رسالة وطنية تمس القلوب



"حدود من نار" هو عمل وطني بامتياز، يلفت الأنظار إلى معركة يومية تستحق كل الاحترام والتقدير،

إنه فيلم يذكرنا بأن الأمن الذي ننعم به يومياً، له جنود لا يتوقفون عن العمل لحمايتنا، حتى وإن كانت معاركهم لا تُرى.

رابط الفيلم الكامل بدقة 4K:

