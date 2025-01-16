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حوارية في الطفيلة حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء في العمل

1/16/2025 8:16:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني من خلال فريق المتطوعات بمشروع "صوت" في إقليم الجنوب، ندوة حوارية حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء والفتيات في الحصول على فرص عمل، كما نص عليها قانون العمل الأردني في المادة الرابعة.


وعقدت الندوة في قاعة بلدية الطفيلة الكبرى مع أصحاب العلاقة وصناع القرار ضمن محاور تتعلق بذوي الإعاقة من النساء والفتيات، بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في بلدية الطفيلة، ضمن حملات وأنشطة كسب التأييد التي ينفذها مشروع "صوت".

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