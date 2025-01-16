حوارية في الطفيلة حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء في العمل

وعقدت الندوة في قاعة بلدية الطفيلة الكبرى مع أصحاب العلاقة وصناع القرار ضمن محاور تتعلق بذوي الإعاقة من النساء والفتيات، بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في بلدية الطفيلة، ضمن حملات وأنشطة كسب التأييد التي ينفذها مشروع "صوت".

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