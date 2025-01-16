حماس تفند ادعاءات نتنياهو وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News ) الدوحة -PNN- قال عزت الرشق القيادي في حركة (حماس) -اليوم الخميس- إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء أمس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين قد زعم في وقت سابق أن حماس تراجعت عن بعض تفاصيل الاتفاق، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو -في بيان- "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأضاف "لن تحدد إسرائيل موعدا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني (الكابينت) والحكومة حتى يعلن الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) أن حماس وافقت على تفاصيل الاتفاق كافة".

وسبق أن قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الكابينت "سيجتمع الساعة 11:00 بتوقيت إسرائيل (09:00 بتوقيت غرينتش)، لكن الاجتماع تأجل إلى موعد غير معلوم"، وفق ما جاء في بيان مكتب نتنياهو اليوم.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن قبول اتفاق وقف إطلاق النار "لن يصبح رسميا إلا بموافقة المجلس الأمني والحكومة عليه".

يشار إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان قد أعلن مساء أمس الأربعاء -خلال مؤتمر صحفي بالدوحة- التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وقام بعرض بنوده الرئيسية.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل، وإنه بعد موافقة جانبي التفاوض سيتواصل العمل على استكمال الجوانب التنفيذية، مؤكدا أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق.

وجاء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بعد 15 شهرا من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 46 ألف شهيد و110 آلاف مصاب.