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تشييع جثامين الشهداء الستة في مدينة جنين ومخيمها

1/16/2025 8:16:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين -PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، اليوم الخميس، جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا شوارع المدينة والمخيم، وصولاً إلى منازل عائلاتهم في المخيم والمدينة لإلقاء نظرة الوداع عليهم.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيدين أسامة الدروبي (٢٦ عاماً)، وعوض صبحي أبو زيد (٢٧ عاماً)، في المسجد الكبير في مدينة جنين ثم توجهوا إلى المقبرة الشرقية لمواراتهما الثرى.

وفي ساحة النادي الشبابي في وسط مخيم جنين، أدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء: محمد يونس عرعراوي (٣٣ عاماً)، وأحمد ياسين عرعراوي (٣٧ عاماً)، ومصطفى محمد فياض (٢٦ عاماً)، ومحمود أحمد فياض (٢٢ عاماً)، ثم حملوا جثامين الشهداء إلى مقبرة الشهداء في المخيم لمواراتهم الثرى.

وكانت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت مساء أمس الأربعاء منزلين في حارة الدمج في مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد ستة شبان.

وبذلك يترفع عدد شهداء جنين خلال ٢٤ ساعة إلى ١٢، إذ استُشهد يوم الثلاثاء ستة شبان من مخيم جنين بينهم طفل، بعد قصف مسيرة موقعاً بالقرب من دوار العودة في المخيم بثلاثة صواريخ.

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