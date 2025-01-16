مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا هو سبب تعطيل الصفقة

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN-نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "نتنياهو قال خلال جلسة التقييم الصباحية إنه سيعيد الوفد الإسرائيلي من قطر في حال بقيت حماس مصممة على مواقفها بشأن أحقية إسرائيل في استخدام الفيتو على "رموز" تطالب بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة ولا يشملهم مروان البرغوثي".

وحسب القناة فإن: "الوسطاء أبلغوا إسرائيل أنهم يعملون مع حماس على حل الأزمة".

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن سبب الخلاف

أن "حماس تطالب بحق النقض على عدد قليل من الفلسطينيين الذين يعتبرون "رموزا" ومروان البرغوثي غير مشمول في مطالبهم".

وقال مسؤول آخر من حاشية نتنياهو: "إذا لم تنزل حماس عن الشجرة فلن يتم إغلاق الصفقة".