مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا هو سبب تعطيل الصفقة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
تل أبيب -PNN-
نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "نتنياهو قال خلال جلسة التقييم الصباحية إنه سيعيد الوفد الإسرائيلي من قطر في حال بقيت حماس مصممة على مواقفها بشأن أحقية إسرائيل في استخدام الفيتو على "رموز" تطالب بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة ولا يشملهم مروان البرغوثي".
وحسب القناة فإن: "الوسطاء أبلغوا إسرائيل أنهم يعملون مع حماس على حل الأزمة".
ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن سبب الخلاف
أن "حماس تطالب بحق النقض على عدد قليل من الفلسطينيين الذين يعتبرون "رموزا" ومروان البرغوثي غير مشمول في مطالبهم".
وقال مسؤول آخر من حاشية نتنياهو: "إذا لم تنزل حماس عن الشجرة فلن يتم إغلاق الصفقة".
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