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السجن المؤبد 15 عامًا لمدان بتهمة زرع نباتات تنتج مواد مخدرة

1/16/2025 8:16:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكماً بإدانة المتهم (ع. ط) بتهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، سندًا لأحكام المادة (6/3) من القرار رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وحكمت عليه، وفقا لبيان صدر عن مكتب النائب العام، بالسجن 15 عاما والغرامة 15 ألف دينار أردني والحبس سنة
وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ عن التهمة الثانية، وهي حيازة سلاح دون ترخيص سندا لأحكام المادة 2/1/ب من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في قلقيلية والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية قلقيلية، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقانون.

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