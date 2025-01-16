الاتحاد الاوروبي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لغزة بقيمة 120 مليون يورو

MENAFN - Palestine News ) بروكسل/ PNN/ كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 120 مليون يورو لغزة، في إطار التزامها المستمر بدعم الفلسطينيين المحتاجين، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة. وتُضاف هذه المساهمة الأخيرة إلى إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لغزة، والتي تجاوزت 450 مليون يورو منذ عام 2023، إلى جانب الجسر الجوي الإنساني الذي أكثر من 3800 طن من المساعدات إلى المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي تلقت ال PNN نسخة منه تهدف حزمة المساعدات إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للفلسطينيين في غزة، الذين يواجهون تحديات حادة بسبب الصراع المستمر وحالات النزوح. ووفقًا للمفوضية الأوروبية،



و ستُخصص الأموال لدعم مجالات رئيسية اهمها المساعدات الغذائية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية وتقديم الدعم الصحي لضمان استمرار عمل المرافق الطبية وتوفير الإمدادات الأساسية الى جانب دعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) لضمان الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وستشمل حزمة المساعدات الاوروبية ايضا مساعدات الإيواء لتوفير سكن آمن للمشردين و خدمات الحماية لضمان كرامة وسلامة الفئات الأكثر ضعفًا.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أهمية استمرار الدعم الدولي، قائلة: "اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يوفر الأمل الذي كانت المنطقة في أمسّ الحاجة إليه. لكن الوضع الإنساني في غزة لا يزال قاتمًا. ستخصص أوروبا 120 مليون يورو كمساعدات في عام 2025، إلى جانب أطنان من المساعدات العينية، لدعم الفلسطينيين."

وأعربت المفوضة لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حدجة لحبيب، عن أهمية الوصول الإنساني غير المقيد، قائلة: "وقف إطلاق النار يتيح فرصة لنمو بذور الأمل في غزة. لكن عملنا لدعم الشعب الفلسطيني لم ينتهِ بعد. هناك حاجة ملحّة للوصول الآمن والمستدام وغير المقيد للجهود الإنسانية. هذه الحزمة الجديدة من المساعدات ستساعد في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الأمن الغذائي والمأوى والرعاية الصحية. سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان وصول مساعداتنا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها."

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، اليوم الخميس في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.

وهنأ مصطفى، لحبيب على منصبها الجديد كمفوضة أوروبية لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون خاصة في الفترة المقبلة.

وبحث مصطفى مع لحبيب سبل دعم خطة الحكومة للاستجابة الإنسانية السريعة والطارئة فور توقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، والتي تأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس محمود عباس والقيادة لتنسيق الجهود المشتركة مع الحكومة الفلسطينية وطواقمها العاملة في القطاع بمجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإغاثة والحكم المحلي.

كما بحث رئيس الوزراء مع المفوضة الأوروبية الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وأهمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المستوطنين ومنتجات المستوطنات.

وثمن رئيس الوزراء دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لفلسطين وحزمة الدعم الطارئ التي قُدِّمت خلال العام الماضي.

وحضر الاجتماع سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ أمل جادو الشكعة، ورئيس ديوان رئيس الوزراء د. محمد الأحمد، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، وسكرتير ثاني سهى غتيت.