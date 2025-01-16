الرئيس يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله -PNN- استقبل
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر يونس الخطيب.
وشكر سيادته، السيدة سبولياريتش على زيارتها إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، واطلاعها عن كثب على مجمل الأوضاع الإنسانية، في ظل تواصل حرب الإبادة التي يتعرض له أبناء شعبنا هناك.
وأكد الرئيس، موقف القيادة الفلسطينية بضرورة السماح لطواقم الصليب الأحمر بإدخال مواد الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.
وثمن الرئيس دور الصليب الأحمر في متابعة أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، مؤكدا ضرورة إلزام سلطات الاحتلال احترام اتفاقية جنيف الرابعة في التعامل معهم.
كما ثمن سيادته، الشراكة والدعم المستمر بين الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيدا بالدعم الذي قدمه الصليب الأحمر للهلال الأحمر الفلسطيني، ولمستشفيات القطاع، التي تعاني شحا شديدا في الإمدادات الطبية.
وشدد على أهمية مشاركة الصليب الأحمر الدولي في مؤتمر تنظّمه سويسرا في شهر آذار مارس المقبل، حول الوضع في فلسطين، وتحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، لما له من تأثير سياسي كبير، كونه يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
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