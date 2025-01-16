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الرئيس يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

1/16/2025 8:16:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- استقبل
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر يونس الخطيب.

وشكر سيادته، السيدة سبولياريتش على زيارتها إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، واطلاعها عن كثب على مجمل الأوضاع الإنسانية، في ظل تواصل حرب الإبادة التي يتعرض له أبناء شعبنا هناك.

وأكد الرئيس، موقف القيادة الفلسطينية بضرورة السماح لطواقم الصليب الأحمر بإدخال مواد الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وثمن الرئيس دور الصليب الأحمر في متابعة أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، مؤكدا ضرورة إلزام سلطات الاحتلال احترام اتفاقية جنيف الرابعة في التعامل معهم.

كما ثمن سيادته، الشراكة والدعم المستمر بين الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيدا بالدعم الذي قدمه الصليب الأحمر للهلال الأحمر الفلسطيني، ولمستشفيات القطاع، التي تعاني شحا شديدا في الإمدادات الطبية.

وشدد على أهمية مشاركة الصليب الأحمر الدولي في مؤتمر تنظّمه سويسرا في شهر آذار مارس المقبل، حول الوضع في فلسطين، وتحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، لما له من تأثير سياسي كبير، كونه يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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