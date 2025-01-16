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شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في أريحا

1/16/2025 8:16:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا/PNN/ أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة العاشرة مساء من يوم الخميس الموافق 16/1/2025 حتى الساعة الثانية (بعد منتصف الليل) من صباح يوم الجمعة الموافق 17/1/2025.

عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل:
جزء من منطقة العوجا وتشمل (حارة الجماعات ، فلل أبو رموز والمجاورين)


تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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