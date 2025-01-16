شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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اريحا/PNN/ أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة العاشرة مساء من يوم الخميس الموافق 16/1/2025 حتى الساعة الثانية (بعد منتصف الليل) من صباح يوم الجمعة الموافق 17/1/2025.
عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:
المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل:
جزء من منطقة العوجا وتشمل (حارة الجماعات ، فلل أبو رموز والمجاورين)
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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