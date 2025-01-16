شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في أريحا

MENAFN - Palestine News ) اريحا/PNN/ أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة العاشرة مساء من يوم الخميس الموافق 16/1/2025 حتى الساعة الثانية (بعد منتصف الليل) من صباح يوم الجمعة الموافق 17/1/2025.

عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل:

جزء من منطقة العوجا وتشمل (حارة الجماعات ، فلل أبو رموز والمجاورين)



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.