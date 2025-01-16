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مراسل ينقذ 3 كلاب من منزل يحترق بلوس أنجلوس (فيديو)

1/16/2025 8:12:48 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - في مشهد درامي، تمكن مراسل ومنتج قناة "سي بي إس" من إنقاذ 3 كلاب من منزل يحترق في لوس أنجلوس، وإعادتها بأمان إلى أصحابها بعد مواجهة تحديات كبيرة.

بدأت القصة عندما اندلعت حرائق الغابات في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء 7 يناير/ كانون الثاني، بينما كان مالكا الكلاب، أندريا باسينيتي وزوجته سيكسوان، خارج المدينة. كان أندريا في سان فرانسيسكو، بينما كانت زوجته خارج البلاد.

تُركت الكلاب "ألما"، "آرتشي"، و"هوجو"، في رعاية جليسة، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المنزل بسبب شدة الحريق في حي باسيفيك باليساديس.

تلقى الزوجان رسالة من جليسة الكلاب تفيد بعدم قدرتها على إنقاذ الحيوانات بسبب الحرائق.

على الفور، قررت أندريا العودة إلى لوس أنجلوس، قائلة لشبكة "سي بي إس": "ركضت مباشرة إلى المطار وسافرت إلى لوس أنجلوس. كانت الرحلة صعبة للغاية لأننا لم نكن نملك أي معلومات".

رافق أحد أصدقاء أندريا إلى المطار، حيث أعد سيارة مجهزة بمواد لمكافحة الحرائق وبطانيات لإنقاذ الكلاب. لكن عند وصولهم إلى حي باسيفيك باليساديس، أدركوا أن الوصول إلى المنزل سيكون شبه مستحيل بسبب الحواجز والطرق المقطوعة بفعل النيران.

وصفت أندريا تلك اللحظات قائلة: "كان شعورًا بالعجز والدمار، مزيجًا من الأمل والاستعداد للأسوأ".

رغم التحديات، تمكن الفريق من إنقاذ الكلاب الثلاثة وإعادتها إلى أصحابها سالمين. كانت هذه المهمة البطولية رمزًا للأمل والإصرار في مواجهة الكوارث الطبيعية.

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