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مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية يحضر حفل تخريج إحدى دورات المستجدات الإناث

1/16/2025 8:07:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين حفل تخريج إحدى دورات المستجدات الإناث، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وذلك صباح اليوم.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم قُدمت كلمة بهذه المناسبة اشتملت على إيجاز عن الدورة وما تضمنته من مواد نظرية وتطبيقات عملية، بعدها قدمت الخريجات عرضاً عسكرياً ميدانياً للمشاة، وفي ختام العرض أدت الخريجات القسم القانوني.

وفي نهاية الحفل قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتسليم الشهادات للخريجات والجوائز التقديرية على المتفوقات.

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