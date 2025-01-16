مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية يحضر حفل تخريج إحدى دورات المستجدات الإناث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين حفل تخريج إحدى دورات المستجدات الإناث، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وذلك صباح اليوم.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم قُدمت كلمة بهذه المناسبة اشتملت على إيجاز عن الدورة وما تضمنته من مواد نظرية وتطبيقات عملية، بعدها قدمت الخريجات عرضاً عسكرياً ميدانياً للمشاة، وفي ختام العرض أدت الخريجات القسم القانوني.
وفي نهاية الحفل قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتسليم الشهادات للخريجات والجوائز التقديرية على المتفوقات.
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