الشعبة تختتم مشاركتها في أعمال الملتقى الكشفي الدولي الثالث لتمكين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة النائب محمد جاسم العليوي، وعضوية النائب جلال كاظم حسن، و رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى مشاركته في
أعمال الملتقى الكشفي الدولي الثالث لتمكين الشباب تحت عنوان (قيادة وتأثير) وأعمال الجمعية العمومية السادسة عشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 12-16 يناير .
وشهد الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن البرلمانات العربية، مناقشة قضايا تطوير العمل البرلماني الكشفي، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية، مع التركيز على دور الشباب الكشفي في دعم المجتمعات وتعزيز العمل التطوعي، إلى جانب اعتماد الخطة السنوية للاتحاد لعام 2025.
وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الخارجية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية العربية، وإبراز المنجزات الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن الملتقى مشاركة نحو 350 كشافاً ومرشدة من 29 دولة، حيث شمل برنامج الملتقى ورشا تدريبية وأنشطة تفاعلية تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم القيادية، بالإضافة إلى تكريم شخصيات كشفية بارزة على المستويين العربي والعالمي، وعقد اجتماعات لرؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية والعربية لتعزيز التعاون وتطوير العمل الكشفي المشترك.
يشار إلى أن تشكيل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب يأتي نظراً للدور الكبير الذي يمكن أن يساهم به البرلمانيون في تطوير ودعم الحركة الكشفية العربية وتنمية أواصر التعاون الوثيق بين كافة الأقطار العربية للمساهمة الإيجابية في تنمية الشباب على المستوى الكشفي، والاجتماعي،
وتعزيز العمل التطوعي.
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