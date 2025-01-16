الشعبة تختتم مشاركتها في أعمال الملتقى الكشفي الدولي الثالث لتمكين الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة النائب محمد جاسم العليوي، وعضوية النائب جلال كاظم حسن، و رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى مشاركته فيأعمال الملتقى الكشفي الدولي الثالث لتمكين الشباب تحت عنوان (قيادة وتأثير) وأعمال الجمعية العمومية السادسة عشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 12-16 يناير .

وشهد الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن البرلمانات العربية، مناقشة قضايا تطوير العمل البرلماني الكشفي، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية، مع التركيز على دور الشباب الكشفي في دعم المجتمعات وتعزيز العمل التطوعي، إلى جانب اعتماد الخطة السنوية للاتحاد لعام 2025.

وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الخارجية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية العربية، وإبراز المنجزات الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن الملتقى مشاركة نحو 350 كشافاً ومرشدة من 29 دولة، حيث شمل برنامج الملتقى ورشا تدريبية وأنشطة تفاعلية تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم القيادية، بالإضافة إلى تكريم شخصيات كشفية بارزة على المستويين العربي والعالمي، وعقد اجتماعات لرؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية والعربية لتعزيز التعاون وتطوير العمل الكشفي المشترك.

يشار إلى أن تشكيل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب يأتي نظراً للدور الكبير الذي يمكن أن يساهم به البرلمانيون في تطوير ودعم الحركة الكشفية العربية وتنمية أواصر التعاون الوثيق بين كافة الأقطار العربية للمساهمة الإيجابية في تنمية الشباب على المستوى الكشفي، والاجتماعي،

وتعزيز العمل التطوعي.