وفد مجلس المستشارين المغربي يزور المحكمة الدستورية ويُشيد بدورها الرقابي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) زار وفد من مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة المحكمة الدستورية حيث كان في استقبالهم د. الشيخ صباح بن حمد آل خليفةالأمين العام.

حيث الأمين العام تحيات وتمنيات المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة إلى الوفد الزائر، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون القائم بين المحكمة الدستورية ومجلس الشورى المستضيف للوفد الزائر.

واطلع الوفد أثناء الزيارة على آلية العمل بالمحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة في المنازعات الدستورية وأهم ما أرسته من مبادئ وأحكام، باعتبارها الضمانة التي تكفل حسن نفاذ الدستور في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

وفي ختام الزيارة التي تخللتها جولة بمبنى المحكمة الرئيسي أعرب الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحكمة على حسن الاستقبال مشيدين بدورها القضائي المهم في مجال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بمملكة البحرين.