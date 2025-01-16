وفد مجلس المستشارين المغربي يزور المحكمة الدستورية ويُشيد بدورها الرقابي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) زار وفد من مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة المحكمة الدستورية حيث كان في استقبالهم د. الشيخ صباح بن حمد آل خليفة
الأمين العام.
حيث نقل الأمين العام تحيات وتمنيات المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة إلى الوفد الزائر، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون القائم بين المحكمة الدستورية ومجلس الشورى المستضيف للوفد الزائر.
واطلع الوفد أثناء الزيارة على آلية العمل بالمحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة في المنازعات الدستورية وأهم ما أرسته من مبادئ وأحكام، باعتبارها الضمانة التي تكفل حسن نفاذ الدستور في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وفي ختام الزيارة التي تخللتها جولة بمبنى المحكمة الرئيسي أعرب الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحكمة على حسن الاستقبال مشيدين بدورها القضائي المهم في مجال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بمملكة البحرين.
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