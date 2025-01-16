وزير الداخلية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير
الداخلية ، صباح اليوم ، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة ، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي بداية اللقاء ، هنأ الوزير ،
السفير بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين ، والذي يمثل اعتزازًا ملكيًا ووطنيًا بالدبلوماسية البحرينية ودورها ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ، في تأمين المصالح الوطنية العليا في إطار مسيرة التطوير والتحديث الشاملة ، التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة من الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد الوزير ، بالدور الذي تقوم به سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة في تعزيز وتطوير أشكال التعاون بين البلدين الصديقين وتقديم الخدمات لرعايا مملكة البحرين في الولايات المتحدة.
وتم خلال اللقاء ، بحث برامج التعاون الأمني بين البلدين والعمل على فتح آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق.
وأعرب سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك.
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