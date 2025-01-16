وزير الداخلية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة الداخلية ، صباح اليوم ، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة ، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بداية اللقاء ، هنأ الوزير ،

السفير بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين ، والذي يمثل اعتزازًا ملكيًا ووطنيًا بالدبلوماسية البحرينية ودورها ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ، في تأمين المصالح الوطنية العليا في إطار مسيرة التطوير والتحديث الشاملة ، التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة من الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الوزير ، بالدور الذي تقوم به سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة في تعزيز وتطوير أشكال التعاون بين البلدين الصديقين وتقديم الخدمات لرعايا مملكة البحرين في الولايات المتحدة.

وتم خلال اللقاء ، بحث برامج التعاون الأمني بين البلدين والعمل على فتح آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق.

وأعرب سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك.