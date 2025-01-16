Thursday, 16 January 2025 02:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

1/16/2025 8:07:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة ، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بداية اللقاء ، هنأ الوزير ،
السفير بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين ، والذي يمثل اعتزازًا ملكيًا ووطنيًا بالدبلوماسية البحرينية ودورها ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ، في تأمين المصالح الوطنية العليا في إطار مسيرة التطوير والتحديث الشاملة ، التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة من الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الوزير ، بالدور الذي تقوم به سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة في تعزيز وتطوير أشكال التعاون بين البلدين الصديقين وتقديم الخدمات لرعايا مملكة البحرين في الولايات المتحدة.

وتم خلال اللقاء ، بحث برامج التعاون الأمني بين البلدين والعمل على فتح آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق.

وأعرب سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك.

MENAFN16012025000055011008ID1109097632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث