5 مستشفيات ميدانية اردنية في فلسطين

MENAFN - Khaberni) خبرنيقال قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور أحمد الصبيحات إن التوجيهات الملكية السامية جاءت بإرسال المستشفيات الميدانية إلى فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة مضيفا أن المستشفيات التابعة للخدمات الطبية موجودة على الأراضي الفلسطينية منذ عام 2000.

وبين العميد الدكتور الصبيحات أن المحطة الجراحية استقبلت أكثر من (مليون ومائة ألف) مراجع وفي عام 2002 تم إرسال المحطة الجراحية إلى جنين والتي استقبلت مليون ومائة ألف مراجع.

وأشار إلى أنه تم إنشاء أول ميداني أردني في قطاع غزة عام 2009 بتل الهواء وهو لغاية الآن قائم ويستقبل المرضى ـ حيث استقبل المستشفى منذ نشأته 3 ملايين ونصف المليون مراجع

وقال إنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تم إنشاء مستشفى نابلس الذي استقبل 151 ألف 826 مراجع كما استقبل مستشفى خان يونس لغاية اليوم 274 ألف 626 مراجع

وأوضح أن هناك خمس مستشفيات اثنين في قطاع غزة وثلاث مستشفيات في الضفة الغربية وهذه المستشفيات تتميز بأنها تحتوي على العديد من التخصصات الجراحية والاختصاصات الدقيقة لإجراء العمليات الجراحية وإصابات الحرب ويتم تبديل الكوادر الطبية كل ثلاثة أشهر.

وبين العميد الدكتور الصبيحات أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفى خان يونس بلغ 19 ألف و485 عملية، وفي مستشفى نابلس بلغ عدد العمليات 1314 عملية جراحية، وفي مستشفى شمال غزة (تلالهواء) تم إجراء 348 عملية مبينا أن هذه العمليات أُجريت خلال فترة الحرب الأخيرة " على غزة“كما واستقبل مستشفى خان يونس إصابات حرب ما يقدر ب 27 ألف و58 إصابة كما استقبل مستشفى تل الهواء 27 ألف 619 إصابة حرب ومستشفى نابلس استقبل 1045 إصابة.

وأوضح أنه يجري العمل على تجهز مستشفى النسائية والتوليد والذي سيقدم جميع الخدمات الطبية كالولادة إضافة إلى وجود عيادات النسائية من كافة الاختصاصات لتقديم الرعاية الطبية لكافة النساء الحوامل حيث تم تجهيز المستشفى بأعلى مستوى هو مجهز بغرفة إنعاش وغرفة عمليات مجهزة بالكامل ووحدة تعقيم ووحدة عناية مركزة لحديثي الولادة وسيكون فيها 8 حاضنات مشيرا إلى وجود 44 حاضنة في مستشفى خان يونس.

وأشار إلى أنه سيكون هناك أيضا ثلاثة غرف ولادة طبيعية وسيكون هناك غرف للمرضى بواقع 30 سرير وعيادات للرعاية قبل الولادة وبعد الولادة وعيادة لقاحات ومختبر وصيدلية وغرفة قابلات وغرفة أطباء وفنيي عمليات وفنيي تعقيم وفنيي مختبر بالإضافة إلى كادر إداري لدعم المستشفى وسيكون موقع المستشفى ملاصق لمستشفى خان يونس الميداني وسيشارك في هذا المستشفى 82 مشارك من أطباء وممرضين وكادر طبي من نشامى الخدمات الطبية.

وقال إن المستشفى هو مستشفى نسائية ميداني كامل كلف أكثر من 7 مليون دينار وفيها نظام طاقة شمسية بالإضافة إلى مولدات كهربائية لرفد عمل المستشفى بالطاقة اللازمة.

وأضاف أن عدد الكوادر الطبية المشاركة في قطاع غزة بلغ خلال العام الحالي 1650 من أطباء وكوادر طبية

وحول مبادرة استعادة الأمل التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك بعد وجود تقارير من غزة بوجود حوالي 15-16 ألف شخص من فئة مبتوري الأطراف العلوية والسفلى قال إنه تم في نهاية شهر أيلول

من عام 2024 إرسال عيادتين متنقلتين إلى خان يونس لتركيب أطراف صناعية يرافقها فنيي أطراف صناعية عدد 2 و فنيين علاج طبيعي عدد 2

ولغاية الآن تم تركيب 254 طرف علوي وسفلي بتقنية تتميز بأن يتمكن المريض من تركيب الطرف والمشي خلال ساعة وهي تقنية فعالة جدا وليست بحاجة إلى مشغل لتصنيع الأطراف ويمكن استخدامها لفترة طويلة وتتحمل المسير لمسافة ملايين الخطوات ويمكن إعادة تشكيلها على منطقة البتر في حال زيادة وزن المريض وهي تقنية توفر بالمبالغ المصروفة وتتحمل وزن حوالي 150 كيلوا غراما وتبلغ التكلفة للطرف 1100 دولار بدون أجور التركيب و غيرها..

وأكد أن جلالة الملك هو الموجه الأول للجهود والمساعدات التي يتم بذلها للأخوة في قطاع غزة ويقوم بالاطلاع بشكل دائم على أدق التفاصيل التي يتم تقديمها

وقال إن الأردن كان سباقا وكان أول دولة تقوم بعمليات إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة وشارك جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة. كما كان لسمو ولي العهد جهود في تجهيز وإرسال المساعدات إلى الأهل في غزة.

وأكد أن جلالة الملك هو القدوة للجميع في الأردن والعالم لتقديم المساعدات إلى المحتاجين وإلى الأهل في قطاع غزة

وقال إن القوات المسلحة تساهم في تقديم المساعدة لجميع الدول التي تحتاج للمساعدة في العالم حيث شاركت في 32 دولة في العالم كمناطق كوارث ومناطق حروب.

وجدد التأكيد على الاستمرارية في تقديم الخدمات والمساعدات استجابة لتوجيهات جلالة الملك بتقديم المساعدة إلى الأهل في قطاع غزة..