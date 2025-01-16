5 مستشفيات ميدانية اردنية في فلسطين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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قال قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور أحمد الصبيحات إن التوجيهات الملكية السامية جاءت بإرسال المستشفيات الميدانية إلى فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة مضيفا أن المستشفيات التابعة للخدمات الطبية موجودة على الأراضي الفلسطينية منذ عام 2000.
وبين العميد الدكتور الصبيحات أن المحطة الجراحية استقبلت أكثر من (مليون ومائة ألف) مراجع وفي عام 2002 تم إرسال المحطة الجراحية إلى جنين والتي استقبلت مليون ومائة ألف مراجع.
وأشار إلى أنه تم إنشاء أول مستشفى ميداني أردني في قطاع غزة عام 2009 بتل الهواء وهو لغاية الآن قائم ويستقبل المرضى ـ حيث استقبل المستشفى منذ نشأته 3 ملايين ونصف المليون مراجع
وقال إنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تم إنشاء مستشفى نابلس الذي استقبل 151 ألف 826 مراجع كما استقبل مستشفى خان يونس لغاية اليوم 274 ألف 626 مراجع
وأوضح أن هناك خمس مستشفيات اثنين في قطاع غزة وثلاث مستشفيات في الضفة الغربية وهذه المستشفيات تتميز بأنها تحتوي على العديد من التخصصات الجراحية والاختصاصات الدقيقة لإجراء العمليات الجراحية وإصابات الحرب ويتم تبديل الكوادر الطبية كل ثلاثة أشهر.
وبين العميد الدكتور الصبيحات أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفى خان يونس بلغ 19 ألف و485 عملية، وفي مستشفى نابلس بلغ عدد العمليات 1314 عملية جراحية، وفي مستشفى شمال غزة (تلالهواء) تم إجراء 348 عملية مبينا أن هذه العمليات أُجريت خلال فترة الحرب الأخيرة " على غزة“كما واستقبل مستشفى خان يونس إصابات حرب ما يقدر ب 27 ألف و58 إصابة كما استقبل مستشفى تل الهواء 27 ألف 619 إصابة حرب ومستشفى نابلس استقبل 1045 إصابة.
وأوضح أنه يجري العمل على تجهز مستشفى النسائية والتوليد والذي سيقدم جميع الخدمات الطبية كالولادة إضافة إلى وجود عيادات النسائية من كافة الاختصاصات لتقديم الرعاية الطبية لكافة النساء الحوامل حيث تم تجهيز المستشفى بأعلى مستوى هو مجهز بغرفة إنعاش وغرفة عمليات مجهزة بالكامل ووحدة تعقيم ووحدة عناية مركزة لحديثي الولادة وسيكون فيها 8 حاضنات مشيرا إلى وجود 44 حاضنة في مستشفى خان يونس.
وأشار إلى أنه سيكون هناك أيضا ثلاثة غرف ولادة طبيعية وسيكون هناك غرف للمرضى بواقع 30 سرير وعيادات للرعاية قبل الولادة وبعد الولادة وعيادة لقاحات ومختبر وصيدلية وغرفة قابلات وغرفة أطباء وفنيي عمليات وفنيي تعقيم وفنيي مختبر بالإضافة إلى كادر إداري لدعم المستشفى وسيكون موقع المستشفى ملاصق لمستشفى خان يونس الميداني وسيشارك في هذا المستشفى 82 مشارك من أطباء وممرضين وكادر طبي من نشامى الخدمات الطبية.
وقال إن المستشفى هو مستشفى نسائية ميداني كامل كلف أكثر من 7 مليون دينار وفيها نظام طاقة شمسية بالإضافة إلى مولدات كهربائية لرفد عمل المستشفى بالطاقة اللازمة.
وأضاف أن عدد الكوادر الطبية المشاركة في قطاع غزة بلغ خلال العام الحالي 1650 من أطباء وكوادر طبية
وحول مبادرة استعادة الأمل التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك بعد وجود تقارير من غزة بوجود حوالي 15-16 ألف شخص من فئة مبتوري الأطراف العلوية والسفلى قال إنه تم في نهاية شهر أيلول
من عام 2024 إرسال عيادتين متنقلتين إلى خان يونس لتركيب أطراف صناعية يرافقها فنيي أطراف صناعية عدد 2 و فنيين علاج طبيعي عدد 2
ولغاية الآن تم تركيب 254 طرف علوي وسفلي بتقنية تتميز بأن يتمكن المريض من تركيب الطرف والمشي خلال ساعة وهي تقنية فعالة جدا وليست بحاجة إلى مشغل لتصنيع الأطراف ويمكن استخدامها لفترة طويلة وتتحمل المسير لمسافة ملايين الخطوات ويمكن إعادة تشكيلها على منطقة البتر في حال زيادة وزن المريض وهي تقنية توفر بالمبالغ المصروفة وتتحمل وزن حوالي 150 كيلوا غراما وتبلغ التكلفة للطرف 1100 دولار بدون أجور التركيب و غيرها..
وأكد أن جلالة الملك هو الموجه الأول للجهود والمساعدات التي يتم بذلها للأخوة في قطاع غزة ويقوم بالاطلاع بشكل دائم على أدق التفاصيل التي يتم تقديمها
وقال إن الأردن كان سباقا وكان أول دولة تقوم بعمليات إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة وشارك جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة. كما كان لسمو ولي العهد جهود في تجهيز وإرسال المساعدات إلى الأهل في غزة.
وأكد أن جلالة الملك هو القدوة للجميع في الأردن والعالم لتقديم المساعدات إلى المحتاجين وإلى الأهل في قطاع غزة
وقال إن القوات المسلحة تساهم في تقديم المساعدة لجميع الدول التي تحتاج للمساعدة في العالم حيث شاركت في 32 دولة في العالم كمناطق كوارث ومناطق حروب.
وجدد التأكيد على الاستمرارية في تقديم الخدمات والمساعدات استجابة لتوجيهات جلالة الملك بتقديم المساعدة إلى الأهل في قطاع غزة..
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