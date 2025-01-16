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إطلاق قناة 'Bloom' للأطفال لتوفير محتوى تعليمي آمن

1/16/2025 6:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت "evision"، التابعة لشركة "إي آند لايف"، عن إطلاق قناة "Bloom" الموجهة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تهدف إلى توفير محتوى تعليمي آمن وعالي الجودة للأطفال بين 2 و6 سنوات.


القناة تبث برامجها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة حاليًا في دولة الإمارات عبر "إي آند"، مع خطط لتوسيع نطاقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وأوضحت فتيحة بن سالم، مديرة برامج الأطفال في "evision"، أن إطلاق "Bloom" جاء استجابة لضرورة توفير محتوى آمن ومفيد، خاصةً مع القلق المتزايد لدى أولياء الأمور من انتشار البرامج التي تحتوي على رسائل غير مناسبة.


وأشارت إلى أن القناة تقدم حاليًا 300 ساعة من البرامج التعليمية والتوعوية، مع خطط لزيادة هذه الساعات لتصل إلى 600 ساعة قريبًا. تهدف القناة إلى التصدي للبرامج غير الآمنة وتوفير محتوى مميز يعزز التعلم المبكر في بيئة آمنة وملهمة للأطفال.


وأكدت بن سالم أن "Bloom" تسعى لتكون منصة موثوقة للعائلات، من خلال برامج تلهم الأطفال وتحفز فضولهم وإبداعهم، كما تساهم في تنمية مهاراتهم الإدراكية والعاطفية والاجتماعية.

البيان

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