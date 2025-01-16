Thursday, 16 January 2025 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولة الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وتعرب عن الأمل بأن يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني

1/16/2025 4:35:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة مؤكدة أهمية أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إن دولة الكويت تثمن في هذا الصدد الجهود المكثفة المبذولة من المجتمع الدولي وبالأخص دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الاتفاق.
كما أعربت الوزارة عن الأمل بأن يضع الاتفاق حدا لمعاناة الفلسطينيين وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967. (النهاية)

ن م ع / ت م


MENAFN16012025000071011013ID1109096702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث