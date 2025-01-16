دولة الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وتعرب عن الأمل بأن يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة مؤكدة أهمية أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إن دولة الكويت تثمن في هذا الصدد الجهود المكثفة المبذولة من المجتمع الدولي وبالأخص دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الاتفاق.
كما أعربت الوزارة عن الأمل بأن يضع الاتفاق حدا لمعاناة الفلسطينيين وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967. (النهاية)
ن م ع / ت م
MENAFN16012025000071011013ID1109096702
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