رئيس الوزراء الأسترالي يجري تعديلا وزاريا قبل الانتخابات المقبلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كانبيرا - 16 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الخميس تعديلا وزاريا بحكومته بعد تقاعد مبكر لوزير خدمات التأمين الوطني للإعاقة والخدمات الحكومية بيل شورتن وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل.
ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ألبانيزي القول إن التعديلات تهدف إلى تعزيز قوة ووحدة واستقرار الحكومة مشيرا إلى أن وزيرة
الخدمات الاجتماعية أماندا ريشفورث ستتولى حقيبة خدمات التأمين الوطني للإعاقة بالإضافة إلى منصبها الحالي بينما ستشغل آن علي منصب الوزيرة المساعدة في الحقيبة ذاتها.
وأضاف أن وزيرة المالية كاتي غالاغر ستتولى حقيبة الخدمات الحكومية التي شغلها شورتن سابقا مؤكدا أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتلبية تطلعات الشعب الأسترالي.
وستعقد مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد يوم الاثنين المقبل في كانبيرا حيث سيقوم الحاكم العام بالمصادقة على التعديلات التي تأتي في وقت يستعد البرلمان للعودة قبل الانتخابات المرتقبة. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
MENAFN16012025000071011013ID1109096701
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