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رئيس الوزراء الأسترالي يجري تعديلا وزاريا قبل الانتخابات المقبلة

1/16/2025 4:35:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كانبيرا - 16 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الخميس تعديلا وزاريا بحكومته بعد تقاعد مبكر لوزير خدمات التأمين الوطني للإعاقة والخدمات الحكومية بيل شورتن وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل.
ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ألبانيزي القول إن التعديلات تهدف إلى تعزيز قوة ووحدة واستقرار الحكومة مشيرا إلى أن وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشفورث ستتولى حقيبة خدمات التأمين الوطني للإعاقة بالإضافة إلى منصبها الحالي بينما ستشغل آن علي منصب الوزيرة المساعدة في الحقيبة ذاتها.
وأضاف أن وزيرة المالية كاتي غالاغر ستتولى حقيبة الخدمات الحكومية التي شغلها شورتن سابقا مؤكدا أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتلبية تطلعات الشعب الأسترالي.
وستعقد مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد يوم الاثنين المقبل في كانبيرا حيث سيقوم الحاكم العام بالمصادقة على التعديلات التي تأتي في وقت يستعد البرلمان للعودة قبل الانتخابات المرتقبة. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا


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