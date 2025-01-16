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الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل وغائم جزئيا إلى غائم نهارا وبارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

1/16/2025 4:35:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم وباردا ليلا وسط تأثر البلاد بمنخفض جوي تتكاثر معه السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لرذاذ اليوم الخميس وفرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لرذاذ وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأضاف العلي أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لرذاذ وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.
وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وبين أن الطقس السبت ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و7 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

ز ه ر


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