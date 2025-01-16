الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل وغائم جزئيا إلى غائم نهارا وبارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم وباردا ليلا وسط تأثر البلاد بمنخفض جوي تتكاثر معه السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لرذاذ اليوم الخميس وفرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لرذاذ وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأضاف العلي أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لرذاذ وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.
وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وبين أن الطقس السبت ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و7 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)
ز ه ر
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