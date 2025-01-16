منظمة التعاون الإسلامي ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 16 - 1 (كونا) - - رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الخميس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعرب طه في بيان صحفي عن أمله أن يؤدي ذلك إلى تحقيق وقف دائم وشامل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين الى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما في ذلك تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن أمس نجاح الوساطة القطرية - المصرية - الامريكية في التوصل الى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والعودة الى الهدوء المستدام وصولا لإيقاف دائم لاطلاق النار بين الجانبين اضافة الى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والاغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. (النهاية)
ف ن / ط م ا
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