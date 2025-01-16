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منظمة التعاون الإسلامي ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

1/16/2025 4:35:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 16 - 1 (كونا) - - رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الخميس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعرب طه في بيان صحفي عن أمله أن يؤدي ذلك إلى تحقيق وقف دائم وشامل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين الى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما في ذلك تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن أمس نجاح الوساطة القطرية - المصرية - الامريكية في التوصل الى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والعودة الى الهدوء المستدام وصولا لإيقاف دائم لاطلاق النار بين الجانبين اضافة الى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والاغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. (النهاية)

ف ن / ط م ا


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