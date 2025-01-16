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وزير الأشغال: بدء الصيانة الجذرية لطريق الدائري الرابع ضمن العقود الجديدة

1/16/2025 4:35:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس بدء أعمال الصيانة الجذرية لطريق الدائري الرابع ضمن العقود الجديدة مؤكدة استمرار الوزارة بتنفيذ مشاريع صيانة الطرق في كل المناطق مع الالتزام التام بضمان الجودة وتحقيق المواصفات العالمية لتطوير بنية تحتية متطورة.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي بشأن بدء أعمال الصيانة الجذرية لطريق الدائري الرابع إن الفرق المعنية تولت معاينة المنطقة قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لها وستنطلق أعمال الصيانة في المناطق الأكثر تضررا ثم الأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة من فرق الوزارة.
وأوضحت أن مشاريع صيانة الطرق تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتحسين شبكة الطرق وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.
وشددت على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بمتابعة جميع مراحل التنفيذ من التصميم إلى الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة عالميا لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والمتانة للطرق.
وذكرت أن توجيهاتها بسرعة إنجاز أعمال الصيانة جاءت بناء على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد مؤكدة أن البنية التحتية لأي بلد هي الركيزة الأساسية لأي رؤية اقتصادية.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
وقالت الدكتورة المشعان إن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد مشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالدالحمد الصباح حفظه الله ودعمهما لمشاريع صيانة الطرق التي ستكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
وفي سياق متصل قال مشرف مشروع الدائري الأول وطريق الملك فيصل المهندس عبدالله النقي إن الأعمال في موقع تقاطع الدائري الرابع مع طريق الملك فهد عبارة عن الكشف على طبقات الأسفلت وتحديد المعالجات اللازمة وتمت إزالة الطبقة الترابية في بعض المناطق واستبدال طبقات الرصف بشكل كامل وسيتم عمل فواصل التمدد والتخطيط المروري.
ودعا النقي رواد الطريق إلى الصبر والتعاون مع الجهات المعنية لإنجاز أعمال الصيانة وفق الوقت المحدد. (النهاية)

م س ع / ت م


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