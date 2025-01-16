إندونيسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى سلام دائم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 16 - 1 (كونا) -- أعرب وزير
الخارجية الإندونيسي سوجيونو اليوم الخميس عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة داعيا إلى تحقيق سلام دائم وتهدئة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
وأكد سوجيونو في بيان أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بشكل فوري لمنع زيادة أعداد الضحايا الأبرياء مشددا على ضرورة استثمار هذه اللحظة لدفع عملية السلام في فلسطين.
كما شدد على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقلال فلسطين وسيادتها وفقا لحل الدولتين الذي أقرته الأسرة الدولية فيما أعرب عن استعداد إندونيسيا للمساهمة في جهود استعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ودعم دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمشاركة في إعادة إعمار القطاع الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر أن الاتفاق الحالي يمثل خطوة أولى لمنع المزيد من المآسي الإنسانية في القطاع مؤكدا مواصلة بلاده العمل مع المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن أمس نجاح الوساطة القطرية - المصرية - الامريكية في التوصل الى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والعودة الى الهدوء المستدام وصولا لإيقاف دائم لإطلاق النار بين الجانبين اضافة الى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والاغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. (النهاية)
ع ا ب / ل ف
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