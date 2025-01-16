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إندونيسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى سلام دائم

1/16/2025 4:35:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 16 - 1 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو اليوم الخميس عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة داعيا إلى تحقيق سلام دائم وتهدئة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
وأكد سوجيونو في بيان أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بشكل فوري لمنع زيادة أعداد الضحايا الأبرياء مشددا على ضرورة استثمار هذه اللحظة لدفع عملية السلام في فلسطين.
كما شدد على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقلال فلسطين وسيادتها وفقا لحل الدولتين الذي أقرته الأسرة الدولية فيما أعرب عن استعداد إندونيسيا للمساهمة في جهود استعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ودعم دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمشاركة في إعادة إعمار القطاع الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر أن الاتفاق الحالي يمثل خطوة أولى لمنع المزيد من المآسي الإنسانية في القطاع مؤكدا مواصلة بلاده العمل مع المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن أمس نجاح الوساطة القطرية - المصرية - الامريكية في التوصل الى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والعودة الى الهدوء المستدام وصولا لإيقاف دائم لإطلاق النار بين الجانبين اضافة الى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والاغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. (النهاية)

ع ا ب / ل ف


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