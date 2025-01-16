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رئيس الوزراء اللبناني المكلف يستأنف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة

1/16/2025 4:35:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 1 (كونا) -- استأنف رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام اليوم الخميس الاستشارات النيابية غير الملزمة التي بدأها في إطار مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبدأ سلام الاستشارات في مقر البرلمان اليوم باستقبال النواب المستقلين وعددهم 25 نائبا بعد أن خصص أمس للقاء الكتل النيابية التي غابت عن المشاركة فيها كتلتا (التنمية والتحرير) التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري و(الوفاء والمقاومة) التابعة ل(حزب الله) واللتان تضمان 30 نائبا.
ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف بعد إنهاء تلك الاستشارات التي يطلع فيها على مواقف النواب من الحكومة المقبلة إجراء المشاورات مع القوى والأطراف السياسية لبلورة شكل الحكومة الجديدة وتحديد عدد أعضائها.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون كلف نواف سلام الاثنين الماضي بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة نال فيها 84 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان ال128.
وبحسب الدستور اللبناني فإن الحكومة الجديدة تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيلها لتبصر النور. (النهاية)

ا ي ب / ف د س


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