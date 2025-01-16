رئيس الوزراء اللبناني المكلف يستأنف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 16 - 1 (كونا) -- استأنف رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام اليوم الخميس الاستشارات النيابية غير الملزمة التي بدأها في إطار مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبدأ سلام الاستشارات في مقر البرلمان
اليوم باستقبال النواب المستقلين وعددهم 25 نائبا بعد أن خصص أمس للقاء الكتل النيابية التي غابت عن المشاركة فيها كتلتا (التنمية والتحرير) التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري و(الوفاء والمقاومة) التابعة ل(حزب الله) واللتان تضمان 30 نائبا.
ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف بعد إنهاء تلك الاستشارات التي يطلع فيها على مواقف النواب من الحكومة المقبلة إجراء المشاورات مع القوى والأطراف السياسية لبلورة شكل الحكومة الجديدة وتحديد عدد أعضائها.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون كلف نواف سلام الاثنين الماضي بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة نال فيها 84 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان ال128.
وبحسب الدستور اللبناني فإن الحكومة الجديدة تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيلها لتبصر النور. (النهاية)
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