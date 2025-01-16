بريطانيا توقع معاهدة شراكة استراتيجية ل 100 عام مع أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت بريطانيا انها ستوقع معاهدة
شراكة استراتيجية لمدة 100 عام مع أوكرانيا تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى كييف اليوم الخميس.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صحفي ان زيارة ستارمر التي تعد الاولى له منذ انتخابه في يوليو الماضي ستشهد توقيع المعاهدة مع الرئيس الاوكراني فلودمير زيلينسكي وبحث التعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات.
وأوضحت ان "المعاهدة ستعمل على تعزيز التعاون العسكري ولاسيما البحري لضمان امن البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر أزوف من العدوان الروسي".
وذكر البيان ان التعاون سيشمل ايضا الشراكة العلمية والتكنولوجية في مختلف القطاعات الصحية والدفاعية والفضائية مضيفا ان تفاصيل هذه المعاهدة ومحاورها سيتم طرحها للنقاش امام البرلمان البريطاني خلال الأسابيع المقبلة.
واشار إلى ان رئيس الوزراء كير ستارمر سيقوم خلال زيارته إلى كييف بإعلان حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. (النهاية)
م ر ن / ط م ا
MENAFN16012025000071011013ID1109096695
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