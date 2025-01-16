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بريطانيا توقع معاهدة شراكة استراتيجية ل 100 عام مع أوكرانيا

1/16/2025 4:35:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت بريطانيا انها ستوقع معاهدة شراكة استراتيجية لمدة 100 عام مع أوكرانيا تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى كييف اليوم الخميس.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صحفي ان زيارة ستارمر التي تعد الاولى له منذ انتخابه في يوليو الماضي ستشهد توقيع المعاهدة مع الرئيس الاوكراني فلودمير زيلينسكي وبحث التعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات.
وأوضحت ان "المعاهدة ستعمل على تعزيز التعاون العسكري ولاسيما البحري لضمان امن البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر أزوف من العدوان الروسي".
وذكر البيان ان التعاون سيشمل ايضا الشراكة العلمية والتكنولوجية في مختلف القطاعات الصحية والدفاعية والفضائية مضيفا ان تفاصيل هذه المعاهدة ومحاورها سيتم طرحها للنقاش امام البرلمان البريطاني خلال الأسابيع المقبلة.
واشار إلى ان رئيس الوزراء كير ستارمر سيقوم خلال زيارته إلى كييف بإعلان حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. (النهاية)

م ر ن / ط م ا


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