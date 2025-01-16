لبنان يرحب بإعلان الهدنة في قطاع غزة ويدعو إلى تثبيت الاتفاق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 16 - 1 (كونا) -- أعرب لبنان اليوم الأربعاء عن ترحيبه بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة داعيا الى "ضرورة تثبيت هذا الاتفاق" والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع "بشكل فوري".
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة كاملة.
واعتبرت ان هذا الاتفاق يشكل "خطوة هامة" نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بعد أن تخطى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة 15 شهرا مما أدى إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع".
وأعربت عن أملها أن يتوج هذا الاتفاق ب"جهود دولية إضافية وفاعلة" للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 وحل الدولتين بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن أمس نجاح الوساطة القطرية - المصرية - الامريكية في التوصل الى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والعودة الى الهدوء المستدام وصولا لإيقاف دائم لإطلاق النار بين الجانبين اضافة الى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والاغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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