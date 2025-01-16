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لبنان يرحب بإعلان الهدنة في قطاع غزة ويدعو إلى تثبيت الاتفاق

1/16/2025 4:35:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 1 (كونا) -- أعرب لبنان اليوم الأربعاء عن ترحيبه بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة داعيا الى "ضرورة تثبيت هذا الاتفاق" والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع "بشكل فوري".
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة كاملة.
واعتبرت ان هذا الاتفاق يشكل "خطوة هامة" نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بعد أن تخطى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة 15 شهرا مما أدى إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع".
وأعربت عن أملها أن يتوج هذا الاتفاق ب"جهود دولية إضافية وفاعلة" للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 وحل الدولتين بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن أمس نجاح الوساطة القطرية - المصرية - الامريكية في التوصل الى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والعودة الى الهدوء المستدام وصولا لإيقاف دائم لإطلاق النار بين الجانبين اضافة الى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والاغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا


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