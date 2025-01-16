(الداخلية): ضبط 509 مخالفين لقانوني الإقامة والعمل وإبعاد 648 منذ بداية 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس ضبط 509 مخالفين لقانوني الإقامة والعمل وإبعاد 648 شخصا في 28 حملة أمنية خلال الفترة من 1 إلى 13 يناير الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ذلك يأتي تطبيقا وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح واستمرارا للانتشار الأمني في المحافظات الست.
وأكدت (الداخلية) أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفي ضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة مشيرة إلى أن المحاسبة ستشمل العامل وصاحب العمل. (النهاية)
ع ج ر
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