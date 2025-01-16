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(الداخلية): ضبط 509 مخالفين لقانوني الإقامة والعمل وإبعاد 648 منذ بداية 2025

1/16/2025 4:35:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس ضبط 509 مخالفين لقانوني الإقامة والعمل وإبعاد 648 شخصا في 28 حملة أمنية خلال الفترة من 1 إلى 13 يناير الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ذلك يأتي تطبيقا وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح واستمرارا للانتشار الأمني في المحافظات الست.
وأكدت (الداخلية) أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفي ضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة مشيرة إلى أن المحاسبة ستشمل العامل وصاحب العمل. (النهاية)

ع ج ر


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