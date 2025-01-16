مجموعة عبداللطيف خالد العوجان تبدأ في استعمال الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام الطاقة الشمسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تماشيا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة باستعمال الطاقة النظيفة تم يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 التوقيع على عقد اتفاق بين شركة عبداللطيف خالد العوجان للتخزين واللوجستية ذ.م. م (إحدى شركات مجموعة العوجان) وشركة كانو كلينماكس للطاقة المتجددة (استكو) ذ.م.م احدى شركات يوسف بن أحمد كانو.
تم توقيع العقد في المبني الرئيسي لمجموعة العوجان بالمنامة. ومن فوائد الطاقة الشمسية: الحصول على بيئة خالية من التلوث وخفض نسبة الكربون في البيئة وتوفير مصدر طاقة متجدد، ويأتي ذلك تماشياً مع التزامات المملكة بقرارات مؤتمر المناخ، وستقوم بأعمال الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذا المشروع شركة الاستشاري كلين جايز، وسيتم إنجاز هذا المشروع خلال ستة شهور لتوليد طاقة تبلغ 1600 كيلو وات ويعتبر هذا المشروع أول وأكبر مشروع لتوليد الطاقة النظيفة في قطاع المخازن واللوجستية بمملكة البحرين.
ولقد قام بالتوقيع من جانب مجموعة عبداللطيف خالد العوجان السيد عبداللطيف خالد العوجان رئيس مجلس المديرين، ومن جانب شركة كانو كلينماكس للطاقة المتجددة (استكو) ذ.م.م السيد علي عبدالله كانو رئيس شركة كانو كلينماكس للطاقة المتجددة (استكو ذ.م.م).
حضر توقيع الاتفاقية من طرف مجموعة العوجان:
1- خالد عبداللطيف العوجان نائب رئيس مجلس مديري مجموعة عبداللطيف خالد العوجان وأولاده.
2 - محمد عبداللطيف العوجان عضو مجلس مديري مجموعة عبداللطيف خالد العوجان وأولاده ومدير الشؤون القانونية.
3 - عبدالله عبداللطيف العوجان عضو مجلس مديري مجموعة عبداللطيف خالد العوجان وأولاده والرئيس التنفيذي لشركة التخزين واللوجستية.
4 - عمرو عصمت محمد مدير المشتريات مجموعة عبداللطيف خالد العوجان وأولاده.
5 - سوريش كومار مدير المستودعات في شركة عبداللطيف خالد العوجان وأولاده للتخزين واللوجستية.
كما حضر توقيع الاتفاقية كل من:
1 - السيد فهد فوزي كانو نائب رئيس شركة كانو كلينماكس للطاقة المتجددة (استكو) ذ.م.م
2 - السيد مانوج كومار تريبائي المدير التنفيذي لشركة كانو كلينماكس للطاقة المتجددة (استكو) ذ.م.م
3 - السيد محمد حسن التاره المدير العام لشركة كانو كلينماكس للطاقة المتجددة (استكو) ذ.م.م
4 - السيد سارين راجيفان بوثالاث مطور أعمال شركة كانو كلينماكس للطاقة المتجددة (استكو) ذ.م.م.
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