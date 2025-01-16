مجموعة عبداللطيف خالد العوجان تبدأ في استعمال الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام الطاقة الشمسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تماشيا‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬حكومتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬باستعمال‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬تم‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬خالد‭ ‬العوجان‭ ‬للتخزين‭ ‬واللوجستية‭ ‬ذ‭.‬م‭. ‬م‭ (‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬العوجان‭) ‬وشركة‭ ‬كانو‭ ‬كلينماكس‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ (‬استكو‭) ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭ ‬احدى‭ ‬شركات‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭.‬

تم‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬المبني‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمجموعة‭ ‬العوجان‭ ‬بالمنامة‭. ‬ومن‭ ‬فوائد‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭: ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬وخفض‭ ‬نسبة‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬وتوفير‭ ‬مصدر‭ ‬طاقة‭ ‬متجدد،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬بقرارات‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ،‭ ‬وستقوم‭ ‬بأعمال‭ ‬الإشراف‭ ‬والمتابعة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬شركة‭ ‬الاستشاري‭ ‬كلين‭ ‬جايز،‭ ‬وسيتم‭ ‬إنجاز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬شهور‭ ‬لتوليد‭ ‬طاقة‭ ‬تبلغ‭ ‬1600‭ ‬كيلو‭ ‬وات‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬أول‭ ‬وأكبر‭ ‬مشروع‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المخازن‭ ‬واللوجستية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولقد‭ ‬قام‭ ‬بالتوقيع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬خالد‭ ‬العوجان‭ ‬السيد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬خالد‭ ‬العوجان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المديرين،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬كلينماكس‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ (‬استكو‭) ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬كلينماكس‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ (‬استكو‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭).‬

حضر‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مجموعة‭ ‬العوجان‭:‬

1-‭ ‬خالد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬العوجان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬مديري‭ ‬مجموعة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬خالد‭ ‬العوجان‭ ‬وأولاده‭.‬

2‭ - ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬العوجان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬مديري‭ ‬مجموعة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬خالد‭ ‬العوجان‭ ‬وأولاده‭ ‬ومدير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭.‬

3‭ - ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬العوجان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬مديري‭ ‬مجموعة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬خالد‭ ‬العوجان‭ ‬وأولاده‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬التخزين‭ ‬واللوجستية‭.‬

4‭ - ‬عمرو‭ ‬عصمت‭ ‬محمد‭ ‬مدير‭ ‬المشتريات‭ ‬مجموعة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬خالد‭ ‬العوجان‭ ‬وأولاده‭.‬

5‭ - ‬سوريش‭ ‬كومار‭ ‬مدير‭ ‬المستودعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬خالد‭ ‬العوجان‭ ‬وأولاده‭ ‬للتخزين‭ ‬واللوجستية‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1‭ - ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬كلينماكس‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ (‬استكو‭) ‬ذ‭.‬م‭.‬م

2‭ - ‬السيد‭ ‬مانوج‭ ‬كومار‭ ‬تريبائي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كانو‭ ‬كلينماكس‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ (‬استكو‭) ‬ذ‭.‬م‭.‬م

3‭ - ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬التاره‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬كانو‭ ‬كلينماكس‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ (‬استكو‭) ‬ذ‭.‬م‭.‬م

4‭ - ‬السيد‭ ‬سارين‭ ‬راجيفان‭ ‬بوثالاث‭ ‬مطور‭ ‬أعمال‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬كلينماكس‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ (‬استكو‭) ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭.‬