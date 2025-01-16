زين البحرين تتعاون مع منصة بروكيورل لتعزيز عمليات الشراء ودعم الشركات المحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
وقعت زين البحرين، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في المملكة، مذكرة تفاهم مع «بروكيورل»، منصة بحرينية متخصصة في المناقصات التجارية، وذلك لإدارة عمليات المشتريات لزين البحرين لتحقيق الكفاءة والدقة، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام زين البحرين في تعزيز الاستثمار في الابتكار من خلال دعم الشركات المحلية الذي يعمل كمحرك في دعم الاقتصاد الوطني.
وهذه الشراكة ستسهم في تبسيط عمليات المشتريات لزين البحرين وتوفير فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ( SMEs )، وذلك عبر التكنولوجيا الناشئة التي تقدمها منصة بروكيورل. ويتماشى هذا التعاون مع استراتيجية زين البحرين لدعم الشركات المحلية وتعزيز الاقتصاد والتحول الرقمي للمملكة، ما يؤكد جهود الشركة في تبني التقنيات المبتكرة التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائها وعملائها.
وعلق عياض برجي الرئيس التنفيذي للمالية في زين البحرين: «تمثل هذه الشراكة مع منصة بروكيورل خطوة مهمة في مسيرة زين البحرين نحو دفع التحول الرقمي ودعم الشركات المحلية، وذلك ومن خلال دمج تقنيات «بروكرول» المتطورة مع عملياتنا. وتهدف زين البحرين إلى فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البحرين».
و علق عزير عثمان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بروكيورل: «بروكيورل ترحب بزين البحرين كشريك استراتيجي. تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز منصتنا، كما أنها تؤكد التزام زين بالدور الحيوي الذي تلعبه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالبحرين وتوفير فرص متساوية للجميع».
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