زين البحرين تتعاون مع منصة بروكيورل لتعزيز عمليات الشراء ودعم الشركات المحلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

وقعت‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بروكيورل‮»‬،‭ ‬منصة‭ ‬بحرينية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬التجارية،‭ ‬وذلك‭ ‬لإدارة‭ ‬عمليات‭ ‬المشتريات‭ ‬لزين‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الكفاءة‭ ‬والدقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬كمحرك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬عمليات‭ ‬المشتريات‭ ‬لزين‭ ‬البحرين‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬أكبر‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ (‬ SMEs ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬منصة‭ ‬بروكيورل‭. ‬ويتماشى‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للمملكة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لشركائها‭ ‬وعملائها‭.‬

وعلق‭ ‬عياض‭ ‬برجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمالية‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬بروكيورل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬دفع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ودعم‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية،‭ ‬وذلك‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬تقنيات‭ ‬‮«‬بروكرول‮»‬‭ ‬المتطورة‭ ‬مع‭ ‬عملياتنا‭. ‬وتهدف‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

و‭ ‬علق‭ ‬عزير‭ ‬عثمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والمؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لشركة‭ ‬بروكيورل‭: ‬‮«‬بروكيورل‭ ‬ترحب‭ ‬بزين‭ ‬البحرين‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭. ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬منصتنا،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المحلية‭ ‬بالبحرين‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬متساوية‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬