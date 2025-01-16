إيمان عدنان بوكمال تفوز بالجائزة الكبرى لتجوري الإسلامي لعام 2024 البالغة مليون دولار أمريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
استقبل بنك البحرين الإسلامي مؤخراً إيمان بوكمال الفائزة بالجائزة الكبرى لحساب تجوري الإسلامي لعام 2024 البالغة مليون دولار أمريكي، والفائزات بأساور ألماس في سحوبات «تجوري لها» الشهرية، وهن: رقية سلمان الملا، فاطمة عبدالقادر عبدالرحمن، شفاء فضل محمد، أمل صالح راشد غانم، وذلك ضمن احتفالية خاصة نظمها البنك للفائزين بجوائز تجوري الإسلامي في الربع الأخير من عام 2024 بفندق الخليج بالمنامة.
حضر الاحتفالية من البنك القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك السيدة فاطمة العلوي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والموظفين والزبائن الفائزين مع أفراد عائلاتهم.
وفي هذا الصدد، صرحت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ببنك البحرين الإسلامي قائلةً: «نهنئ إيمان بوكمال بمناسبة فوزها بالجائزة الكبرى لتجوري الإسلامي لعام 2024 البالغة مليون دولار أمريكي، كما نهنئ الفائزات بأساور الألماس في سحوبات «تجوري لها» الشهرية، متمنين أن يسهم حساب تجوري في تحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم في مختلف نواحي الحياة».
من جهتها، أعربت الفائزة إيمان بوكمال عن سعادتها بالجائزة الكبرى لحساب تجوري الإسلامي لعام 2024 البالغة مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن الجائزة ستسهم في تحقيق أحلامها وتطلعاتها، موجهة الشكر إلى بنك البحرين الإسلامي على ما يقدمه من منتجات وخدمات تلبي احتياجات الزبائن وتبسط أمورهم المالية.
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