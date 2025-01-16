إيمان عدنان بوكمال تفوز بالجائزة الكبرى لتجوري الإسلامي لعام 2024 البالغة مليون دولار أمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استقبل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬مؤخراً‭ ‬إيمان‭ ‬بوكمال‭ ‬الفائزة‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لحساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬البالغة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬والفائزات‭ ‬بأساور‭ ‬ألماس‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬لها‮»‬‭ ‬الشهرية،‭ ‬وهن‭: ‬رقية‭ ‬سلمان‭ ‬الملا،‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالقادر‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬شفاء‭ ‬فضل‭ ‬محمد،‭ ‬أمل‭ ‬صالح‭ ‬راشد‭ ‬غانم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالية‭ ‬خاصة‭ ‬نظمها‭ ‬البنك‭ ‬للفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭ ‬بالمنامة‭.‬

حضر‭ ‬الاحتفالية‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين‭ ‬والزبائن‭ ‬الفائزين‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلاتهم‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬نهنئ‭ ‬إيمان‭ ‬بوكمال‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزها‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لتجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬البالغة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬كما‭ ‬نهنئ‭ ‬الفائزات‭ ‬بأساور‭ ‬الألماس‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬لها‮»‬‭ ‬الشهرية،‭ ‬متمنين‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬نواحي‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬الفائزة‭ ‬إيمان‭ ‬بوكمال‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لحساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬البالغة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامها‭ ‬وتطلعاتها،‭ ‬موجهة‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬وتبسط‭ ‬أمورهم‭ ‬المالية‭.‬