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نائب رئيس الغرفة:الشركة العمانية البحرينية للاستثمار ركيزة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

1/16/2025 4:35:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أشاد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بالأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التاريخية‭ ‬تمثل‭ ‬محطة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬جلالته‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التفاهمات‭ ‬المتبادلة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الرؤى‭ ‬الحكيمة‭ ‬للقيادة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأكد‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وتعزز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الكبرى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مثل‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬والصناعة،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬كما‭ ‬تعزز‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وتفتح‭ ‬المجال‭ ‬لتطوير‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الطموحة‭ ‬للبلدين‭ ‬ويخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وبّين‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستثمار‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجاً‭ ‬متقدماً‭ ‬للتكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وزيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وأن‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬عمان‭ ‬تعملان‭ ‬بتنسيق‭ ‬وثيق،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستثمار‭ ‬قد‭ ‬أكملت‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التأسيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديد‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المصرح‭ ‬به‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬ريال‭ ‬عماني،‭ ‬والتزام‭ ‬الغرفتين‭ ‬بدفع‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬عماني‭ ‬مناصفة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تسعى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجهها،‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وتسجيل‭ ‬الشركة‭ ‬رسميّاً‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي،‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬نوعية‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬وتدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأفاد‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الجديدة‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لدعم‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬تخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬تركيزاً‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬للشركة،‭ ‬مع‭ ‬إجراء‭ ‬دراسات‭ ‬معمقة‭ ‬للفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭.‬

واختتم‭ ‬نجيبي‭ ‬بالقول‭ :‬‮«‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستثمار‭ ‬تُعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الطموح‭ ‬يحقق‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬وتمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬لاعباً‭ ‬أساسيّاً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

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