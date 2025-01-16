الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من كانون الثاني الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 95 من 734 دولارا للطن إلى 740 دولارا، بنسبة 1بالمئة، وأوكتان 90 من 708 دولارات إلى 719 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.
وارتفع الديزل من 666 إلى 684 دولارا للطن بنسبة 3 بالمئة، والكاز من 697 إلى 716 دولارا بنسبة 3 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 450 إلى 465 دولارا للطن بنسبة 3 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة بمعدل سعره في كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.
وارتفع معدل خام برنت من 77 إلى 80 دولارا للبرميل، بنسبة 4 بالمئة.
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