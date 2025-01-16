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الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

1/16/2025 4:33:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من كانون الثاني الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.


ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 95 من 734 دولارا للطن إلى 740 دولارا، بنسبة 1بالمئة، وأوكتان 90 من 708 دولارات إلى 719 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.


وارتفع الديزل من 666 إلى 684 دولارا للطن بنسبة 3 بالمئة، والكاز من 697 إلى 716 دولارا بنسبة 3 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 450 إلى 465 دولارا للطن بنسبة 3 بالمئة.


وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة بمعدل سعره في كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.
وارتفع معدل خام برنت من 77 إلى 80 دولارا للبرميل، بنسبة 4 بالمئة.

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