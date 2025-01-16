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تقرير: البطالة والتضخم والركود تؤرق الاقتصاد

1/16/2025 4:33:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان


عمان- أكد تقرير حديث أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي أن ملف البطالة في الأردن ما يزال يعد أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ووفقا لاستطلاعات الرأي التي اعتمدها التقرير الذي حمل اسم "المخاطر العالمية 2025" فإن البطالة أو "قلة الفرص الاقتصادية" تعد من بين أهم 5 مخاطر يعاني منها الاقتصاد، يليها التضخم، ثم الركود الاقتصادي، وقلة مصادر المياه، والدين العام.
أما على مستوى العالم، يبين التقرير أن المشهد العالمي يعد أكثر تشتتا إذ تهدد التحديات الجيو-سياسية والبيئية والاجتماعية والتقنية الاستقرار والتقدم.
وعلى الرغم من أن المخاطر الاقتصادية كانت أقل إلحاحاً وأهمية في نتائج استبيان العام الحالي إلا أنها ما تزال مصدر قلق رئيسي مرتبط بالتوترات الاجتماعية والجيو - سياسية.
وحدد التقرير النزاعات المسلحة التي تكون الدول طرفاً فيها على أنها أبرز المخاطر العالمية لعام 2025، إذ أشار نحو ربع الذين شملهم الاستطلاع إليها على أنها مصدر القلق الأكبر خلال العام المقبل.
وبقيت المعلومات الخاطئة والمضللة من أبرز المخاطر على المدى القصير للعام الثاني على التوالي، ما يشير إلى تواصل تهديدها للتماسك والوئام المجتمعي والحوكمة وذلك من خلال تراجع الثقة وزيادة التجزئة بين الدول على الصعيد العالمي ومحلياً داخل الدول كذلك.
واشتملت قائمة المخاطر على المدى القصير أيضاً كلاً من الظواهر المناخية القاسية، والاستقطاب الاجتماعي، والتجسس الإلكتروني، والحروب.
وهيمنت المخاطر البيئية على مشهد المخاطر على المدى الطويل حيث تصدرت الظواهر المناخية القاسية، وخسائر التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي والتغيرات المهمة في الأنظمة المناخية الأرضية ونقص الموارد الطبيعية ترتيب المخاطر خلال الأعوام العشرة المقبلة.
أما الخطر البيئي الخامس من ضمن أول 10 مخاطر فقد تمثل بالتلوث والذي ينظر إليه كذلك على أنه من المخاطر على المدى القصير، ويعكس حلوله في المرتبة السادسة على المدى القصير الاعتراف المتزايد بالآثار الصحية والبيئية الجدية التي تتسبب بها الملوثات المتنوعة والواسعة في الهواء والماء والتراب وبشكل إجمالي، فقد تمت الإشارة إلى الظواهر المناخية القاسية على أنها مخاطر ملحة على المديين القصير والطويل.
واستند التقرير إلى آراء أكثر من 900 من خبراء المخاطر وواضعي السياسات وقادة القطاعات ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2024، وهو يرسم صورة قاتمة للعقد المقبل.
وكان الذين شملهم الاستطلاع أقل تفاؤلاً حول الآفاق المستقبلية للعالم على المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير، إذ توقع نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع مشهداً عالمياً مضطرباً بحلول عام 2035 مدفوعاً بشكل أساسي بالتحديات البيئية والتقنية والمجتمعية المتفاقمة.
كما توقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع نوعاً من عدم الاستقرار خلال عامين، ما يعكس الانقسام واسع النطاق بخصوص التعاون الدولي.
وتشير التوقعات طويلة الأجل إلى تحديات أكبر إذ ستواجه آليات التعاون ضغوطاً متزايدة.
وحلت المخاطر المجتمعية مثل عدم المساواة والاستقطاب الاجتماعي مكانة متقدمة في ترتيب المخاطر على المديين القصير والطويل.
من جانبها سلطت المخاوف المتنامية حول الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وأعباء الديون المتزايدة، وتركيز الموارد الاستراتيجية، الضوء على مكامن الضعف التي قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة فيما تهدد هذه القضايا جميعها بمفاقمة عدم الاستقرار المحلي وتراجع الثقة في الحوكمة، ما يزيد من تعقيد جهود معالجة التحديات العالمية.

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