ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشا في السوق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، نصف دينار مقارنة بأسعار يوم الثلاثاء.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 54.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.30 دينار لجهة الشراء.



وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 62.80 دينار و48.80 دينار على التوالي.